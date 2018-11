La giovane band emergente Calpurnia torna in scena con l’uscita del video musicale di “Wasting Time“, che sorprende per le sue colorate e vivaci animazioni.

I Calpurnia, noti a livello mondiale per essere la band di Finn Wolfard(celebre per il suo ruolo di Mike in Stranger Things), hanno fatto i loro debutto ufficiale lo scorso giugno con l’uscita di un EP intitolato “Scout“, appartenente al genere indie rock e contenente ben 6 brani, tra cui “Wasting Time”.

Un video spaziale!

Il video musicale è stato diretto daMartin MacPherson, che propone una colorata gita nello spazio, durante la quale i quattro giovani membri della band si esibiscono a bordo di una navicella spaziale.

A proposito del suo lavoro, MacPherson ha spiegato in un’intervista il processo creativo che si cela dietro la realizzazione del video:

“Certa musica ha il potere di evocare ricordi appartenenti al passato. Bei ricordi, brutti ricordi, ma anche quelli che si possono definire come ‘strani’.

Ho voluto che questo video rappresentasse la storia di una musica in grado di riportare in vita una civiltà sospesa nel tempo, tramite il ripristino di quei ricordi (belli, brutti o strani che siano) che ha luogo durante la riproduzione della canzone.”

Finn Wolfhard, frontman e voce principale del gruppo, ha successivamente rivelato la grande felicità derivata dalla possibilità di aver potuto collaborare con un nome come MacPherson, e di essere pienamente soddisfatto del risultato finale.

E come dargli torto?

Testo di Wasting Time dei Calpurnia

My baby don’t laugh All she do is cry When she gets home All she wanna do is die

There’s no wasting time There’s no wasting time

My baby don’t cry All she do is laugh When she gets home She takes a long bath

There’s no wasting time There’s no wasting time

(1,2,3,4!)

My baby’s insane She brings all the rain She just got home She threw it all down the drain