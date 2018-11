Lunedì 20 novembre, nel canale Youtube ufficiale di David Guetta, è uscito un nuovo video musicale volto alla promozione del brano “Say My Name“, che vede la collaborazione del dj francese con Bebe Rexha e il cantante colombiano J Balvin.

“Say My Name” è uno dei brani presenti in “7“, il nuovo album di David Guetta rilasciato lo scorso settembre e contenente ben 27 titoli al suo interno.

In questo progetto, il dj ha collaborato con numerosi artisti della scena musicale internazionale, e tra i nomi più celebri ritroviamo Nicki Minaj, Jason Derulo, Willy William, G-Eazy, Charli XCX and Lil Uzi Vert.

Questa è la terza canzone di “7” di cui è stato rilasciato un personale video musicale: “Say My Name” segue infatti l’uscita di Don’t Leave Me Alone,che vede la collaborazione con l’incantevole Anne-Marie, e di Flames, brano che ha emozionato il pubblico mondiale con la magnifica interpretazione di SIA.

Riuscirà David Guetta a scalare nuovamente le vette delle classifiche mondiale con questo nuovo singolo?

Il video musicale però non convince del tutto

Se la canzone “Say My Name” ha tutte le carte in regola per diventare una hit di successo, il suo video musicale riesce ad essere all’altezza?

I colori al neon hanno senza alcun dubbio un eccezionale impatto visivo, così come splendida è anche Bebe Rexha, la cui presenza in scena rende il video a dir poco ipnotico.

Ma nonostante ciò, il prodotto finale non spicca per originalità, lasciando un po’ l’amaro in bocca considerate le alte aspettative. Il video musicale è infatti diretto dall’acclamataHannah Lux Davis, nominata più volte agli MTV Music Awards e celebre per le sue collaborazioni con le star più famose della scena musicale americana: malgrado i suoi eccezionali trascorsi, la direttrice non dà alla luce un prodotto particolarmente memorabile.

Ciò non vuol dire che il video si possa definire brutto, anzi: i colori al neon, nonostante non siano un’assoluta novità, rendono il video accattivante e oggettivamente bello dal punto di vista visivo, donandogli un’appariscenza che di certo non guasta agli scopi promozionali. Ma, a mio avviso, non è un prodotto che finirà nella storia dell’industria musicale.

Voi invece cosa ne pensate?

Testo di Say My Name con Bebe Rexha e J Balvin

You’ve been dressing up the truth

I’ve been dressing up for you

Then you leave me in this room, this room

Pour a glass and bite my tongue

You say I’m the only one

If it’s true, then why you running, you running?

Woah

If you’re really being honest, if you really want this (woah)

Why you acting like a stranger, what’s with your behavior? (woah)

Say my name, say my name

If you love me, let me hear you

Say my name, say my name

I am dying to believe you

I feel alone in your arms

I feel you breaking my heart

Say my name, say my name

If you love me, let me hear you

Let me hear you

I got darkness in my head

Don’t believe a word you said

Still I let you in my bed, my bed (yeah)

Got too many different sides

Got dishonor in your eyes

Something has to change tonight, tonight, tonight

Woah

If you’re really being honest, if you really want this (woah)

Why you acting like a stranger, what’s with your behavior? (woah)

Say my name, say my name

If you love me, let me hear you

Say my name, say my name

I am dying to believe you

I feel alone in your arms

I feel you breaking my heart

Say my name, say my name

If you love me, let me hear you

Yeah, yeah

(Let me hear you)

Yeah, woo, woo, woo

(Let me hear you)

Eres candela

(Let me hear you)

Pa’ mi única nena

(J Balvin, men, leggo, come on)

Escucha cómo digo tu nombre

Desde Medellín hasta Londres

Cuando te llamo, la maldad responde

No preguntas cuándo, solo dónde

Te dejas llevar, de lo prohibido eres adicta

Una adicción que sabes controlar

Te dejas llevar, lo más caliente en la pista

Todo lo que tienes demuestra, ¿pa qué lo dan?

Mordiendo mis labios esperas

Que nadie más está en mi camino

Nada tiene por qué importar

Déjalo atrás, estás conmigo

Mordiendo mis labios esperas

Que nadie más está en mi camino

Nada tiene por qué importar

Déjalo atrás, estás conmigo

Say my name, say my name

If you love me, let me hear you

Say my name, say my name

I am dying to believe you

I feel alone in your arms

I feel you breaking my heart

Say my name, say my name

If you love me, let me hear you

Traduzione di Say My Name con Bebe Rexha e J Balvin

Tu hai vestito la verità

io mi sono vestito per te

poi mi lasci in questa stanza, questa stanza

verso un bicchiere e mi mordo la lingua

Tu dici che io sono l’unico

Se è vero, perché stai correndo, stai correndo?

Oh-woah-oah

Se sei veramente onesto, se lo vuoi davvero (oh-woah-oah) Perché ti comporti da estraneo cosa c’è che non va nel tuo comportamento? (oh-woah-oah)

Di’ il mio nome, di’ il mio nome

Se mi ami, lascia che ti senta

Di’ il mio nome, di’ il mio nome

Muoio dalla voglia di crederti

Mi sento solo tra le tue braccia

Sento che mi spezzi il cuore

Di’ il mio nome, di’ il mio nome

Se mi ami, lascia che ti senta

Lascia che ti senta

Ho dei dottori nella mia testa

Non credo a una parola che hai detto

Ti lascio ancora nel mio letto, il mio letto (sì)

Ha troppi lati diversi

Hai il sole nei tuoi occhi

Qualcosa deve cambiare stasera, stanotte, stanotte

Oh-woah-oah

Se sei veramente onesto,

se lo vuoi davvero (oh-woah-oah)

Perché ti comporti da estraneo

cosa c’è che non va nel tuo comportamento? (oh-woah-oah)

Di’ il mio nome, di’ il mio nome

Se mi ami, lascia che ti senta

Di’ il mio nome, di’ il mio nome

Muoio dalla voglia di crederti

Mi sento solo tra le tue braccia

Sento che mi spezzi il cuore

Di’ il mio nome, di’ il mio nome

Se mi ami, lascia che ti senta

Sì sì

lascia che ti senta

sì woo woo woo

lascia che ti senta

sei una candela

lascia che ti senta

per me sei l’unica, ragazza

(J Balvin amico, andiamo, avanti)

Ascolta come dico il tuo nome

Da Medellin a Londra

Quando ti chiamo, il male risponde

Non chiedere quando, solo dove

Ti lasci andare, sei dipendente dalle cose proibite

Una dipendenza che sai come controllare

E ti lasci prendere il più caldo in pista

Tutto quello che hanno ti mostro affinchè possano dartelo

Mordendomi le labbra vedrai

Che nessun altro, sta arrivando

Niente deve avere importanza

Lascialo indietro, sei con me

Mordendomi le labbra vedrai

Che nessun altro, sta arrivando

Niente deve avere importanza

Lascialo indietro, sei con me

Di’ il mio nome, di’ il mio nome

Se mi ami, lascia che ti senta

Di’ il mio nome, di’ il mio nome

Muoio dalla voglia di crederti

Mi sento solo tra le tue braccia

Sento che mi spezzi il cuore

Di’ il mio nome, di’ il mio nome

Se mi ami, lascia che ti senta