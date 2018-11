L’intramontabile Cristina D’Avena prosegue nella sua carriera e venerdì 23 novembre pubblicherà “Duets forever, tutti cantano Cristina“. Un nome azzeccato, considerando che chiunque di noi, almeno una volta nella vita, ha cantato una delle sigle dei cartoni animati.

La collaborazione degli artisti nazionali

Sedici tracce con sedici artisti diversi compongono questo secondo lavoro dedicato ai duetti. Gli artisti chiamati dalla D’Avena hanno avuto la possibilità di cantare le canzoni con cui sono cresciuti, immedesimandosi nei loro personaggi del cuore.

Tra i nomi rivelati ci sono quello di Patty Pravo con la “Canzone dei Puffi”, di Malika Ayane che si immedesimerà in “Pollyanna”, Lo Stato Sociale con “Ti voglio bene Denver”, Carmen Consoli cimentatasi con “Sailor Moon e il cristallo del cuore” e si prosegue con Le Vibrazioni, Nek, Elisa,Fabrizio Moro, Dolcenera, Elodie, Il Volo, The Kolors, Federica Carta, Alessandra Amoroso, Max Pezzali e Shade.

Cristina si è detta soddisfatta di questo progetto, ma rimane un rammarico ovvero la volontà di voler duettare anche con Jovanotti, con il quale, però, non è riuscita a mettersi in contatto. Nel frattempo però questo secondo progetto sembra già ricalcare il successo del primo, considerando che la fatina rock’n’roll più famosa dello stivale ha spopolato nelle classifiche del 2017, come nella top 20 degli album più venduti nel 2017.

