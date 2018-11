Due anime, due modi di raccontare la stessa storia, ovvero quella delle sue canzoni, della sua musica. Ecco il progetto presentato da uno dei cantautori più famosi d’Italia, Francesco De Gregori, previsto per il nuovo tour 2019, le cui date sono già note.

Le date e lo “sdoppiamento” del tour

De Gregori ha presentato questi suoi progetti previsti per il 2019, ma alcuni dettagli sono emersi all’ultimo, quasi per caso e sono ancora tutti in fase di perfezionamento, idee che ancora non sono del tutto chiare, ma ci sono. Il Principe ha suddiviso il suo progetto in due parti: uno dall’anima più confidenziale, di fronte ad un pubblico “ristretto” in un location che sa di casa, ossia il Teatro della Garbatella soltanto con 230 posti. Gli interessati potranno assistere a questa serie di concerti dal 28 febbraio al 27 marzo nell’intimo teatro, ascoltando una scaletta in parte prefissata e in parte lasciata al caso, improvvisata dalla band il pomeriggio stesso delle prove.

Totalmente diverso, invece, il discorso per quanto riguarda il tour estivo, che si svolgerà nei luoghi storici e artistici più belli d’Italia. In questo caso De Gregori sarà accompagnato da un’Orchestra, composta da 40 elementi, con la quale suonerà i suoi più grandi successi, in location uniche e suggestive. Questo particolare tour si chiamerà “De Gregori & Orchestra, greatest hits live” e Terme di Caracalla, a Roma, sarà la prima data.

Le parole del cantautore