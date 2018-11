Il remake di Suspiria uscirà in sala a Capodanno

Suspiria ha diviso la critica cinematografica in due frontiere, chi lo ama e chi lo odia. Il remake di Luca Guadagnino ha suscitato grande scalpore per aver toccato un mostro sacro come Suspiria di Dario Argento.

La pellicola è stata vista in anteprima alla 75esima edizione del Festival del cinema di Venezia, si presenta come un horror moderno: elegante e non splatter, anche le scene più estreme non sono “disgustose” ma mantengono sempre una bellezza visiva estetica. Riesce a creare suspense senza farci tremare di paura.

Suspiria è stato molto chiacchierato anche per avere come protagonista Dakota Johnson (Susie Bannion), conosciuta al grande pubblico per aver interpretato Anastasia, la protagonista della trilogia di 50 Sfumature di Grigio, ha saputo interpretare un ruolo difficile in modo più che soddisfacente, sentendosi lei stessa più a suo agio di quanto immaginasse, nonostante alcuni rumors sostengano che sia andata in terapia dopo le riprese.

Luca Guadagnino quindi sa di aver fatto la scelta giusta, ed è anche predisposto a eventuali collaborazioni future.

Suspiria non è un omaggio al film di Dario Argento, non lo copia ma lo trasla in un remake nuovo sia nella trama sia nell’estetica della regia, molto più vicina al cinema contemporaneo.

Luca Guadagnino con Suspiria si riconferma come un grande regista, più che grande autore. Sa interpretare visivamente sceneggiature (Melissa P, Chiamami col tuo nome) non originali in modo impeccabile, ci piacerebbe però vedere un suo film, sia diretto che scritto.

Accanto a Dakota Johnson troviamo nel cast Tilda Swinton la severa maestra di danza Madame Blanc, Chloë Grace Moretz e Mia Goth.

Suspiria uscirà in sala il 1° gennaio 2019 , una scelta di distribuzione piuttosto azzardata dato che di solito il Capodanno è affidato a blockbuster e comedy. Vedremo se il pubblico saprà cogliere questa provocazione.

Nel frattempo, sono stati rilasciati due spot del film per essere preparati alla sua prima visione.