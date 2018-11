The Chemical Brothers rilasceranno il nuovo album No Geography

Tornano The Chemical Brothers, il duo dance formato da Tom Rowlands e Ed Simons, con il loro nono album in studio No Geography, in uscita la prossima primavera.

Seguirà anche il nuovo tour inglese, oltre ai vari festival in cui si esibiranno The Chemical Brothers, i pionieri della musica elettronica, ripartiti alla grande dopo tre anni con l’anteprima del singolo Free Yourself.

Il duo è stato annunciato tra gli headliners per All Points East al Victoria Park nel 2019, inoltre saranno sui palchi di Leeds, Cardiff, Manchester, Glasgow e Birmingham.

Ecco il trailer del prossimo tour del 2019 de The Chemical Brothers:

Non ci sono ancora notizie sulle collaborazioni o i nomi degli artisti di questo nuovo album. No Geographyè il primo progetto musicale del duo dopo l’ultimo del 2015 Born In The Echoes, che ricordiamo tra gli album nominati ai Grammy.

Il sound riconducibile al duo è sempre più carico di energia, questa volta affiancato dagli effetti incredibili di una robot ribelle e della sua danza libera e coinvolgente, nel nuovo brano de The Chemical Brothers.

Il nuovo singolo Free Yourself è stato rilasciato la scorsa settimana. Ambientato in un laboratorio di costruzione robotica, la Roboforce, i robot cominciano a liberarsi dai loro contenitori e ballano. Liberi da scatole di imballaggio, le componenti robotiche si comportano da umani, si divertono e corrono via dai lunghi corridoi in cui sono stati posti.

Sempre sorprendente lo scenario dei loro concerti, e di forte impatto visivo, che regala al pubblico un’esperienza musicale a 360°. Mentre attendiamo nuove immagini futuristiche e video del nuovo album No Geography, ecco le date ufficiali del tour 2019 de The Chemical Brothers.

A partire da venerdì 30 novembre sarà possibile acquistare i biglietti per seguire The Chemical Brothers nel loro nuovo tour inglese.

The Chemical Brothers Tour 2019