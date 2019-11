Per tutti coloro che come me aspettano con ansia la stagione 5 di Better Call Saul, ecco la data di messa in onda!

Buone notizie per i fan del prequel / spin-off di Breaking Bad Better Call Saul: è stata annunciata la data della premiere per la stagione 5. AMC ha annunciato che lo spettacolo tornerà domenica 23 febbraio 2020 e sarà quindi disponibile sulla piattaforma Netflix a partire da quel giorno.

La sinossi ufficiale di Better Call Saul 5

Dalle parole riportate nella sinossi ufficiale della nuova stagione, pare che ci aspettano dei cambiamenti molto importanti:

Nella quinta stagione, composta da 10 episodi, di Better Call Saul, la decisione di Jimmy McGill (Bob Odenkirk) di praticare la legge come “Saul Goodman crea ondate di cambiamento inattese e profonde per coloro che gli girano intorno…

Anche l’attore Odenkirk, protagonista della serie, qualche tempo fa ha sottolineato quanto la serie ora prenda letteralmente il volo, catapultandoci nel mondo di Saul Goodman:

“Lo hanno costruito lentamente ma sta girando. Ora sta girando rapidamente, direi. È simile anche a Breaking Bad. Questo accumulo molto lento mentre saliamo sulla rampa delle montagne russe e poi, inizia a scendere, non riesce proprio a fermarsi. Ed è qui che siamo nella quinta stagione, stiamo girando nel modo giusto adesso.

La stagione 5 sarà l’ultima?

Solo perché nella stagione 5 le cose iniziano a colpire davvero il fan, non significa che sarà l’ultima. Rhea Seehorn, che interpreta Kim Wexler, ha recentemente dichiarato che potrebbero esserci 6 tagioni totali. Ovviamente non abbiamo una conferma ufficiale, quindi ci toccherà aspettare e vedere cosa succede.



La stagione 5 di Better Call Saul sarà presentata in anteprima il 23 febbraio 2020 su AMC e approderà poi sulla piattaforma Netflix per tutti gli abbonati.

Cosa ti aspetti da questa quinta stagione? Faccelo sapere nei commenti.