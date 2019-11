Domani uscirà il tanto e atteso nuovo album dei Coldplay “Everyday Life” ma questo non ha fermato la band americana dal rilasciare a sorpresa due brani contenuti in esso in anteprima, solo a poche ore di distanza dal rilascio del disco.

Una ballad quasi tutta piano e voce intitolata “Daddy”, che si focalizza sul rapporto tra un figlio e un padre assente e una traccia che ricorda musicalmente alcune vecchie canzoni della band.

“Champion Of The World” ha pero’ una dedica speciale, è stata infatti realizzata come tributo a Scott Hutchison, cantante dei Frightened Rabbit, che si tolse la vita il Maggio scorso a causa di una profonda depressione. Il giorno di rilascio del brano coincide con quello che sarebbe stato il 38esimo compleanno del cantante.

L’impronta che Scott ha avuto sulla band per questo brano è stata così forte che risulta uno dei co-autore. In particolare attraverso un messaggio sul loro profilo Twitter, i Coldplay hanno fatto sapere di essersi lasciati ispirare dalla sua scrittura di “Los Angeles, Be Kind”, canzone scritta per Owl John.

Per celebrare l’uscita dell’album i Coldplay insieme a Youtube hanno deciso di organizzare due livestreaming che prenderanno il nome di “Sunrise” e “Sunset” ossia alba e tramonto e durante le quali la band performerà alcune nuove canzoni tratte dal nuovo progetto in diretta da Jordan.

La scelta del paese arabo è stata effettuata per omaggiare le numerose influenze del Medio Oriente che sono presenti in “Everyday Life”.

In attesa di ascoltare domani l’intero nuovo album, date un ascolto al nuovo brano “Champion Of The World” e dateci la vostra opinione a riguardo.

Traduzione del testo di Champion Of The World – Coldplay

[Intro]

[Verso 1: Chris Martin]

Ho fatto del mio meglio per essere

Come gli altri ragazzi a scuola

Ho fatto del mio meglio per far bene

E sono morto a ogni scontro

Questo versante è suicida

Questo sogno non funzionerà mai

Eppure la scritta sopra la mia lapide dice

“Un campione del mondo”

[Intermezzo]

Oh oh-oh

Oh oh-oh-oh oh oh

[Verso 2: Chris Martin]

Ho fatto del mio meglio per rimanere acceso

Volare come un fuoco d’artificio

Ho fatto del mio meglio per prendere gli aerei

Ma la mia astronave si è ribaltata

Oh, arbitro, non fermare la lotta

Tutti possono vedere che sono ferito

Ma starò davanti ai conquistatori

Fin quando sarò il campione del mondo

[Ritornello: Chris Martin, Chris & Will]

(Quando navigo) E quando navigo

Sto navigando verso ovest

(Nonostante io possa fallire) Sapendo che potrei fallire

Ma, spero ancora per il meglio

(Nei miei sogni) E nei miei sogni

Dentro il mio petto

Lei fisserà i colori e dirà

“Ho vagabondato per l’intero mondo ma

Tesoro, tu sei il migliore”

[Intemezzo: Chris Martin]

Lo lo-lo-lo lo oh

Ee-yo-ee-yo-ee-yo-ee-yeah

Lo lo-lo-lo lo

[Outro: Chris Martin & Will Champion]

Quindi sto volando con la mia bicicletta

Diretto in alto dalla Terra

Sto saltando senza paracadute

Verso l’universo

Ho E.T sulla mia bicicletta

Perchè arrendersi non funzionerà

Sto guidando la mia astronave

E sono il campione del mondo

Testo di Champion Of The World – Coldplay

[Intro]

[Verse 1: Chris Martin]

I tried my best to be just like

The other boys in school

I tried my best to get it right

And died at every duel

This mountainside is suicide

This dream will never work

Still the sign upon my headstone, write

“A champion of the world”

[Interlude]

Oh oh-oh

Oh oh-oh-oh oh oh

[Verse 2: Chris Martin]

I tried my best to stay alight

Fly like a firework

I tried my best at taking flight

But my rocketship reversed

Oh, referee, don’t stop the fight

Everyone can see I’m hurt

But I’ll stand before conquistadors

‘til I’m champion of the world

[Chorus: Chris Martin, Chris & Will]

(When I sail) And when I sail

I’m sailing west

(Though I might fail) Knowing I might fail

But, still I’m hoping for the best

(In my dreams) And in my dreams

Onto my chest

She’ll pin the colours and say

“I wandered the whole wide world but

Baby, you’re the best”

[Interlude: Chris Martin]

Lo lo-lo-lo lo oh

Ee-yo-ee-yo-ee-yo-ee-yeah

Lo lo-lo-lo lo

[Outro: Chris Martin & Will Champion]

So I’m flying on my bicycle

Heading upwards from the Earth

I am jumping with no parachute

Out into the universe

I have E.T. on my bicycle

Because giving up won’t work

I am riding on my rocketship

And I’m champion of the world