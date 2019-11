Ci sarà mai un Joker 2? Ecco tutto quello che sappiamo al riguardo.

Dopo il grande successo ricevuto dal film Joker con protagonista Joaquin Phoenix, il fatto che si vociferasse di un probabile sequel non ci stupisce. Però in questi ultimi giorni le voci sono state tante e diverse. Alcuni hanno parlato di un incontro tra regista Todd Phillips e produttore, altri hanno negato… proviamo a fare chiarezza e a capire se ci sarà mai un Joker 2.

Sequel di Joker sì o no?

Qualche ora fa l’Hollywood Reporter lo dava per certo: ci sarà un sequel di Joker, il film campione d’incassi sul villain più amato del cinema, ma soltanto poche ore dopo il tutto è stato smentito da Deadline: non c’è alcun accordo con la Warner per un ipotetico Joker 2.

Pare che le speranze di molti fan di poter rivedere Joaquin Phoenix nei panni di Joker siano totalmente sfumate. Da una parte è normale che un film con un tale successo faccia pensare ad un sequel, dall’altro, almeno personalmente, spero che non ci speculeranno sopra facendolo diventare un film che continua e continua per inerzia fino a quando non ne varrà più la pena.

Il film di Joker diretto da Todd Phillips è un piccolo e modesto gioiello, che a mio avviso va tutelato, anche se capisco anche chi vorrebbe vedere come continua la storia del protagonista, così ben delineata nel film.

Joker 2 non si fa, almeno per il momento…

Le notizie però ora sembrano chiare e precise: Joker 2 non si farà, almeno non per il momento. Non c’è stato alcun incontro tra il regista e la Warner, quindi non esiste ancora, nemmeno lontanamente, una possibilità di questo tipo.

Ecco quanto condiviso da Deadline nelle ultime ore:

“Nessuno sostiene che non ci potrà essere un sequel, ma diverse fonti riportano che non è ancora accaduto nulla. Sia Phillips che il co-sceneggiatore Scott Silver non hanno fatto reali mosse al riguardo”

Un vero peccato per quanti ci speravano, ma sempre meglio non creare false aspettative.

E tu cosa ne pensi? Vorresti rivedere Joker in un sequel oppure no? Lascia un commento per farci sapere.