Mean it è la prima collaborazione tra l’artista pop Lauv e i Lany, gruppo indie pop californiano composto da Paul Jason Klein, Charles Leslie Priest & Jake Clifford Goss. Il singolo è stato rilasciato il 14 novembre 2019 ed è uno dei tanti brani che anticipano l’uscita dell’album di Lauv How I’m feeling, in uscita il 6 marzo 2020. Il testo è frutto della collaborazione tra Lauv, Michael Pollack, Michael Matosic, Jordan Palmer, John Hill e Paul Klein, e descrive il desiderio di voler significare qualcosa di più per qualcuno che ti vedrà sempre come una seconda scelta.

Il cantautore statunitense ha detto, a questo proposito, che:

“ho scritto Mean it dalla prospettiva di qualcuno che potrebbe volermi dire queste cose.”

In riferimento a Paul Klein ha detto:

“Paul e io abbiamo discusso sul fatto di lavorare insieme per molto tempo, e poi un giorno gli ho mandato per messaggio l’idea per questa canzone, e ha funzionato. Quindi siamo andati tutti in studio di registrazione e abbiamo registrato di getto il singolo. Sono fan dei Lany da un sacco, e penso che sia un mix perfetto dei nostri due sound, quindi sono elettrizzato e onorato per questa canzone.”

In definitiva, Lauv parla della canzone in modo davvero entusiastico! Dice che è:

“l’unica collaborazione che conti; non potrebbe essere l’essenza di Lauv e Lany più di così.”

Prima di scoprire qualche dettaglio su Mean it, è da ricordare un’importante data per il cantante: il 16 maggio 2020 sarà in Italia per la sua prima volta, con il tour che comprende anche il Fabrique di Milano.

Il significato del testo di Mean It

Mean It parla di un ragazzo che è innamorato di una persona, la quale però non sembra totalmente coinvolta come lui nella relazione. Questa sembra giocare con i suoi sentimenti, perché lo cerca quando è sola e ha bisogno di conforto, ma poi non risponde ai messaggi e lo lascia sprofondare nel dubbio che si sia stancata di lui: “I’m calling, no answer. Would you text me when you feel like?” Infatti lui le domanda se abbia cambiato idea nel frattempo, anche se di recente sembrava che andasse tutto bene: “last night, we were more than fine, just tell me if you changed your mind.” Il protagonista quindi è confuso e triste per la situazione di incertezza in cui la persona con cui sta costruendo qualcosa lo ha fatto precipitare, e dentro di lui sente di essere la seconda scelta: “but you only let me hold you when he can’t.” Già il titolo della canzone ci fa capire molto; “Mean it”, credici davvero in quello che dici, non usare parole che non senti davvero.

Traduzione del testo di Mean it

[Verso 1: Lauv]

Chiacchiere, nessuna conversazione

Quello sguardo mi rende impaziente

Non riesco ad arrivare a cosa stai pensando

Per favore, dimmi a cosa stai pensando

Ieri sera siamo stati più che bene

Dimmi solo se hai cambiato idea

Se hai cambiato idea (idea)

[Pre-Ritornello: Lauv]

Perché sono, sono distrutto

Ti chiamo, nessuna risposta

Mi manderesti un sms quando hai voglia?

Quando ti sembra il momento giusto

Ma sono, sono distrutto

Mi sento precipitare velocemente

Se mi guardi con un cuore pieno di dubbi

[Ritornello: Lauv]

Non baciarmi adesso

Non dirmi che hai bisogno di me

Non presentarti a casa mia

Tutta avvolta nei tuoi sentimenti

Non scappare da me di continuo

Non sostenermi solo per deludermi

Solo per deludermi (Ehi)

Non incasinarmi la testa

Non dirmi che stai cadendo con i piedi ancora sul davanzale

Sono senza fiato

Baby, non scappare da me di continuo

Non baciarmi, no, non baciarmi adesso

Sulle tue labbra, lascia perdere

Se non fai sul serio

[Verso 2: Paul Klein]

Ooh si

Sai che mi hai in pugno

Ma adoro quelle mani

Ooh si

Ti fai abbracciare solo quando lui non può

Sì, non capisco

[Pre-Ritornello: Paul Klein]

Perché sono, sono distrutto

Ti chiamo, nessuna risposta

Mi manderesti un sms quando hai voglia?

Quando ti sembra il momento giusto

Ma sono, sono distrutto

Mi sento precipitare velocemente

Ma se mi guardi con un cuore pieno di dubbi

[Ritornello: Paul Klein]

Non baciarmi adesso

Non dirmi che hai bisogno di me

Non presentarti a casa mia

Tutta avvolta nei tuoi sentimenti

Non scappare da me di continuo

Non sostenermi solo per deludermi

Solo per deludermi (Ehi)

Non incasinarmi la testa

Non dirmi che stai cadendo con i piedi ancora sul davanzale

Sono senza fiato

Baby, non scappare da me di continuo

Non baciarmi, no, non baciarmi adesso

Sulle tue labbra, lascia perdere

Se non fai sul serio

[Ponte: Paul Klein & Lauv]

Corriamo a casa, non usciamo mai più di casa (ma non fai sul serio)

Restiamo a letto mentre tutti i nostri amici escono (ma non fai sul serio)

Perché fai uscire quelle parole dalla tua bocca? (Se non fai sul serio)

Mi fissi con un cuore pieno di dubbi (Cuore)

[Ritornello: Lauv & Paul Klein]

Non baciarmi adesso

Non dirmi che hai bisogno di me

Non presentarti a casa mia

Tutta avvolta nei tuoi sentimenti

Non scappare da me di continuo

Non sostenermi solo per deludermi

Solo per deludermi (Ehi)

Non incasinarmi la testa

Non dirmi che stai cadendo con i piedi ancora sul davanzale

Sono senza fiato

Baby, non scappare da me di continuo

Non baciarmi, no, non baciarmi adesso

Sulle tue labbra, lascia perdere

Se non fai sul serio

Uno scatto di Lauv

Testo di Mean it



[Verse 1: Lauv]

Small talk, no conversation

That look makes me impatient

I can’t tell what you’re thinking

Please, tell me what you’re thinking

Last night, we were more than fine

Just tell me if you changed your mind

If you changed your mind (Mind)



[Pre-Chorus: Lauv]

‘Cause I’m all, I’m all in

I’m calling, no answer

Would you text me when you feel like?

When it feels right to you

But I’m all, I’m all in

I’m falling faster

But if you’re looking at me with a heart of doubt



[Chorus: Lauv]

Don’t kiss me right now

Don’t tell me that you need me

Don’t show up at my house

All caught up in your feelings

Don’t run me ‘round and ‘round

Don’t build me up just to let me down

Just to let me down, down, down (Hey)

Don’t mess with my head

Don’t tell me you’re falling

With your feet still on the ledge

I’m all out of breath

Baby, don’t run me ‘round and ‘round

Don’t kiss me, no, don’t kiss me right now

On your lips, just leave it

If you don’t mean it



[Verse 2: Paul Klein]

Oh, yeah

You know you got me in the palm of your hand

But I love those hands

Oh, yeah

But you only let me hold you when he can’t

Yeah, I don’t understand



[Pre-Chorus: Paul Klein]

‘Cause I’m all, I’m all in

I’m calling, no answer

Would you text me when you feel like?

When it feels right to you

But I’m all, I’m all in

I’m falling faster

But if you’re looking at me with a heart of doubt



[Chorus: Paul Klein]

Don’t kiss me right now

Don’t tell me that you need me

Don’t show up at my house

All caught up in your feelings

Don’t run me ‘round and ‘round

Don’t build me up just to let me down

Just to let me down, down, down (Hey)

Don’t mess with my head

Don’t tell me you’re falling

With your feet still on the ledge

I’m all out of breath

Baby, don’t run me ‘round and ‘round

Don’t kiss me, no, don’t kiss me right now

On your lips, just leave it

If you don’t mean it



[Bridge: Paul Klein & Lauv]

Hurry home, let’s never leave the house (But you don’t mean it)

Let’s stay in bed while all our friends go out (But you don’t mean it)

Why you let those words come out of your mouth? (If you don’t mean it)

You’ve been staring at me with a heart of doubt (Ah)



[Chorus: Lauv & Paul Klein]

Don’t kiss me right now

Don’t tell me that you need me

Don’t show up at my house

All caught up in your feelings

Don’t run me ‘round and ‘round

Don’t build me up just to let me down

Just to let me down, down, down (Hey)

Don’t mess with my head

Don’t tell me you’re falling

With your feet still on the ledge

I’m all out of breath

Baby, don’t run me ‘round and ‘round

Don’t kiss me, no, don’t kiss me right now

On your lips, just leave it

If you don’t mean it