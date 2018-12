Una Jennifer Feroce.

C’è qualche donna più feroce di Jennifer Lopez nella faccia della terra? Si forse Beyoncé, sono d’accordo con voi, ma qualcun altra? Non me ne vengono tante in mente.

J.Lo è sicuramente la seconda donna più feroce dell’industria musicale.

E non solo, perché Jennifer si da da fare anche nei cinema. Sarà la protagonista del film “Second Act“, una pellicola romantica che uscirà il 21 febbraio in Italia. Negli Stati Uniti invece il film ha già debuttato e per l’occasione, Jennifer Lopez ha rilasciato il video musicale dell’inno ufficiale del film, che è Limitless.

Sono passati già un paio di mesi da quando abbiamo ascoltato la canzone per la prima volta, quindi non ti dirò nulla di nuovo se dico che la canzone è una ballata molto interessante ed è la migliore canzone in lingua inglese che Jennifer ha rilasciato negli ultimi anni di carriera.

Per il video musicale ufficiale, presentato per la prima volta ieri su YouTube, Jennifer ha voluto trasmettere lo stesso sentimento del testo. La vedrai raggiungere l’apice della montagna più alta nonostante i forti venti e in vesti di donna grintosa con un vestito rosso fuoco.

La ragazza che vedete nel video musicale di Limitless è l’adorabile figlia di Jennifer, Emme, che interpreta il ruolo di Jennifer bimba.