Credit: Warner Bros. Il film horror “La Llorona – Le lacrime del male” è quello che nella saga di The Conjuring ha raggiunto il risultato meno soddisfacente al botteghino, ma abbiamo ritenuto fosse abbastanza spaventoso da esserci. Trama: Una famiglia è tormentata da un potente spirito, detto la Llorona, una donna che ha ucciso i propri figli in un momento d’ ira, e che ora piange nella speranza di ritrovarli.

Credit: Universal Pictures Nel suo week-end di uscita finì primo come incassi al botteghino: un grande successo per questa pellicola che piace a grandi e piccini. Diretto da Jill Culton e Todd Wilderman, segue l’avventura di Yi nel tentativo di raggiungere l’Everest.

Credit: Paramount Pictures Il sesto film del franchising “Terminator” con protagonista Arnold Shwarzenegger, primo al botteghino nel suo primo week-end di uscita. Trama: Nel 1998, tre anni dopo aver sconfitto il T-1000 e aver evitato l’ascesa dell’Intelligenza Artificiale Skynet, un giovane John Connor viene ucciso in Guatemala da un T-800 inviato dal futuro prima della cancellazione di Skynet, sotto gli occhi della madre Sarah Connor.

Credit: Walt Disney Pictures Un ritorno che tutti volevamo e stavamo aspettando, quello di Mary Poppins, questa volta però interpretata da una bellissima e talentuosa Emily Blunt, al fianco del pluri-premiato artista del musical “Hamilton” Lin-Manuel Miranda.

Credit: Lionsgate Terzo film della saga “Attacco al potere“, “Angel has Fallen” vede il ritorno di Gerard Butler al fianco di Morgan Freeman che interpreta il Presidente degli Stati Uniti in grave pericolo di vita.

Credit: Lionsgate Quasi 70 milioni al botteghino per questo film giallo dal cast stellare nel suo fine settimana di debutto. Trama: Dopo l’apparente suicidio del celebre scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey, avvenuto in circostanze misteriose poco dopo il suo 85º compleanno, l’investigatore privato Benoît Blanc e due poliziotti si ritrovano a indagare sul caso, tra bugie e depistaggi. Chi è l’assassino?

Credit: Sony Pictures Lo spin-off di “Men in Black” con Chris Hemsworth e Tessa Thompson ha totalizzato quasi 50 milioni di dollari nel suo primissimo week-end di uscita. Trama: Brooklyn, 1996. Molly Wright vede i suoi genitori essere neutralizzati dagli agenti Men in Black mentre aiuta un alieno in fuga, un piccolo tarantiano, mentre i suoi genitori credevano che fosse addormentata.

Credit: Sony Pictures Una bellissima storia alternativa allo Spider-Man che conosciamo, per di più animata – animazione tra l’altro che gli è valso l’Oscar al miglior film d’animazione lo scorso anno. Un piccolo update: avrà un sequel che arriverà nel 2022!

Credit: Paramount Pictures La biografia di Elton John che non sapevamo di volere, con Taron Egerton a farne da padrone. Nel suo week-end di debutto però ha dovuto vedersela con il live action Disney “Aladdin” e “Godzilla: King of Monsters“, piazzandosi solo al terzo posto.

Credit: Focus Features La continuazione della storia di “Downton Abbey” racchiusa in un bellissimo film. Scopri di più con la nostra recensione!

Credit: Stx Entertainment Questo film con la talentuosa e bellissima Jennifer Lopez ha un significato molto profondo a differenza di quello che si potrebbe pensare. Scopri di più con la nostra recensione!

Credit: Warner Bros Di una cosa siamo certi: Millie Bobby Brown deve essere circondata da mostri, altrimenti non sta bene. Scherzi a parte, l’ennesimo film su uno dei mostri più iconici e famosi ha avuto un enorme successo e visto un grande utilizzo di effetti speciali.

Credit: Walt Disney Pictures Il sequel di Maleficent, con la bellissima Angelina Jolie affiancata da Michelle Pfeiffer, ha colpito molto i fan ma ha comunque avuto al botteghino meno successo dell’originale. Trama: Dopo aver accettato il matrimonio della figliastra Aurora con il principe Filippo, Malefica prova a ritrovare un rapporto di pace con gli essere umani, ma in seguito ad un inganno finisce per allontanarsi e trovare un mondo che non avrebbe mai immaginato esistesse.

Credit: Warner Bros Il film sull’eroe DC “Aquaman“, interpretato dal simpaticissimo Jason Momoa ha avuto un grande successo tra i fan che lo ha accolto come uno degli più bei film su un supereroe degli ultimi tempi.

Credit: Warner Bros. “Shazam” è forse uno dei film più simpatici di sempre su un supereroe, con Zachary Levy come protagonista, ed è rimasto per due settimane consecutive al primo posto al Box Office, almeno fino a quando non è stato spodestato da “Avengers: Endgame“. Trama: Thaddeus è un bambino trattato con freddezza dal fratello maggiore e dal padre, finché non si ritrova improvvisamente in una caverna di fronte all’antico mago Shazam, che lo mette alla prova. Si fa però tentare da sinistre presenze e fallisce il suo test, così continuerà a vivere ossessionato dall’occasione che ha perduto. Dagli anni 80 si arriva ai giorni nostri, quando Thaddeus finalmente riesce a ottenere terribili poteri, ma il mago a sua volta trova un giovane a cui donare straordinarie capacità. Quando questi dice Shazam! acquisisce infatti la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio.

Credit: Sony Pictures “C’era una volta…a Hollywood” è il nono film di Quentin Tarantino e quello che in assoluto ha raggiunto la cifra più alta nel suo week-end di apertura. Protagonisti i bellissimi Leonardo di Caprio e Brad Pitt.

Credit: Warner Bros “Pokémon: Detective Pikachu” detiene il record come il film basato su un videogioco che ha avuto più successo al botteghino. Sarà merito di Ryan Reynods? Scoprirlo con la nostra recensione!

Credit: Universal Pictures Il sequel di “Pets” è dolce quanto – o forse di più – di quanto lo fosse il primo film. Tornano tutti i nostri animaletti preferiti, con qualche aggiunta al cast decisamente interessante.

Credit: Universal Pictures Terzo e ultimo film della saga “How to Train Your Dragon“, una delle saghe di animazione più seguite e apprezzate di sempre che contiene un messaggio di accoglienza e accettazione di coloro che sono diversi. Da non perdere!

Credit: Warner Bros Secondo capitolo per il film basato sul best seller di Stephen King, “It“, con protagonista il pagliaccio da incubo Pennywise, interpretato da Bill Skarsgård. Trama: Pennywise si è risvegliato e incomincia a chiamare i suoi “vecchi amici”, i quali sono cresciuti lontani dalla città dimenticando gli eventi dell’estate del 1989, che lui non ha mai scordato.

Credit: Walt Disney Pictures Secondo capitolo di uno dei film d’animazione più amati (e premiati) di sempre, “Frozen 2: Il Segreto di Arendelle” ha superato ogni aspettativa, sia dal punto della trama, ma anche per essere stato uno dei film che ha avuto maggior successo al botteghino nonostante fosse rilasciato nel mese di novembre. Scopri tutto con la nostra recensione!

Credit: Walt Disney Pictures Il Live-Action del cartone animato Disney “Aladdin” ha avuto un enorme successo, forse un po’ grazie alla bellissima ambientazione e alla colonna sonora, ma crediamo in particolare grazie a Will Smith e alla sua capacità di ricreare il personaggio del Genio in maniera a dir poco…geniale! Scopri tutto con la nostra recensione!

Credit: Sony Pictures Un film considerato “di passaggio” dai grandi fan dell’universo Marvel che ha colpito però per essere diventato una vera propria perla: da un lato sicuramente per il personaggio di Jake Gyllenhall, dall’altro per essere il primo film a uscire dopo il grande successo che è stato “Avengers: Endgame“. Con un bonus: uno straordinario Tom Holland. Scopri tutto con la nostra recensione!

Credit: Walt Disney Pictures Sapevate che “Captain Marvel” fa rima con “badass”? Sì, perchè non c’è altro modo di descrivere questa fortissima supereroina che tutti temono, interpretata dal premio Oscar Brie Larson.

Credit: Walt Disney Pictures Potrà essere il quarto film della saga, ma “Toy Story” non delude mai, sia dal punto di vista di ciò che racconta, sia se ne consideriamo le cifre del botteghino.

Credit: Walt Disney Pictures Il live-action de “Il Re Leone” ci ha accompagnati quest’estate con una delle più belle colonne sonore che potessimo aspettarci, contenente, tra le altre, la già nominata a un Golden Globe “Spirit“, cantata da niente poco di meno di Beyoncé. Una storia che conoscevamo tutti, ma che ha riacquistato tutta una nuova magia grazie ai personaggi che al suo interno prendono vita. Scopri tutto con la nostra recensione!

Il film dei nuovi record: seguito di “Avengers: Infinity War” ha rappresentato una vera e propria perla per tutti gli amanti della Marvel, ed è diventato il film con il maggior numero di incassi di tutti i tempi, superando il film “Avatar“, che deteneva il record prima di lui. Ha ottenuto un grande successo tra critica e pubblico, ad oggi raggiungendo il 94% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. E ora…siete pronti a scoprire che film ci sarà al primo posto?