Robert De Niro continua a non amare Donald Trump.

Durante la sua apparizione al Rumble Con Michael Moore, De Niro ha trascorso gran parte della sua ora sul podcast attaccando Trump.

“Deve essere affrontato e umiliato da chiunque sia il suo avversario. Gli altri politici devono resistergli. Non devono farlo in modo fisico ovvio, ma devono avere il coraggio di affrontarlo e metterlo al suo posto, perché la gente deve vederlo, vederlo umiliato”.

“Non è un maiale,” ha insistito De Niro. “Lo chiamavo maiale, ma i maiali hanno più dignità di lui. Lui non ne ha, niente di niente. È una vergogna per la razza umana. Voglio solo farci uscire da questa situazione. Sappiamo tutti cosa sia.”

Questa non è la prima volta che De Niro se la prende con Trump. Ai Tony Awards 2018 lanciò un attacco pungente contro il Presidente mentre saliva sul palco per presentare una performance di Bruce Springsteen.

All’inizio di quest’anno, il vincitore dell’Oscar ha etichettato Trump come un “gangster” durante un’apparizione accesa sulla televisione americana. Quindi raddoppiò la dose affermando di volerlo vedere andare in prigione.

“Abbiamo un problema reale, immediato, in quanto abbiamo un presidente gangster che pensa di poter fare tutto ciò che vuole… il problema è che se lo fa davvero, allora abbiamo tutti un problema”, disse De Niro al The Guardian.

Più tardi, quando fu interrogato sui recenti procedimenti di impeachment contro Trump, la star di 76 anni disse:

“Oh, non vedo l’ora di vederlo in prigione. Non voglio che muoia, voglio che vada in prigione.”