Alle nomination degli Oscar 2019 “Roma” e “The Favorite” prevalgono tra tutte con 10 nomination ciascuno.

Entrambi i film sono stati nominati come miglior film insieme a “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “A Star Is Born”, “Vice” e “Green Book”.

Glenn Close ha ottenuto la sua settima nomination per la migliore attrice in “The Wife”, mentre Lady Gaga ha ottenuto la sua prima nomination per “A Star Is Born”. La loro competizione include Olivia Colman per “The Favorite”, Yalitza Aparicio per “Roma”, e Melissa McCarthy per “Can You Ever Forgive Me?”

La gara tra miglior attore comprende Christian Bale per Dick Cheney in “Vice”, Rami Malek come l’iconico frontman dei Queen Freddie Mercury in “Bohemian Rhapsody”, Bradley Cooper in “A Star Is Born”, Willem Dafoe nei panni di Vincent Van Gogh in “A Eternity’s Gate” e Viggo Mortensen in “Libro verde”.

Ecco la lista completa delle nomination agli Oscar 2019:

Miglior film

Gli otto film che si contenderanno l’Oscar sono: «Bohemian Rhapsody»; «Black Panther», «BlacKkKlansman», «La favorita»; Green Book»; «Roma»; «A Star Is Born» e «Vice»

Miglior attrice non protagonista

La cinquina in gara: Amy Adams per «Vice»; Maria de Tavira per «Roma»; Regina King «Se la strada potesse parlare»; Emma Stone per «La favorita» e Rachel Weisz per lo stesso film

Miglior colonna sonora

In gara per la Miglior colonna sonora quelle di: «Black Panther»; «BlacKkKlansman»; «Se la strada potesse parlare»; «Il ritorno di Mary Poppins»;

Miglior montaggio

«BlacKkKlansman», «Bohemian Rhapsody», «Vice», «Green Book»,

Miglior attore non protagonista

Mahershala Ali «Green Book», Adam Driver «BlacKkKlansman», Sam Elliott «A Star is Born», Richard E. Grant, «Can You Ever Forgive Me?» e Sam Rockwell per «Vice»

Miglior film straniero

Il tedesco «Never Look Away»; il giapponese «Shoplifters»; «Capernaum» del Libano; «Roma» (Messico) e il polacco «Cold War»

Miglior Attore

Christian Bale («Vice»), Bradley Cooper («A star is born»), Willem Dafoe («Van Gogh – Sulla soglia dell’Eternità»), Rami Malek («Bohemian Rhapsody»), Viggo Mortensen («Green Book»)

Miglior Attrice

Yalitza Aparicio per «Roma», Lady Gaga per «A star is born», Glenn Close per «The wife», Olivia Colman per «La Favorita» e Melissa McCarthy per «Can you ever forgive me» («Copia originale»)

Miglior regia

Le nomination per il premio alla Miglior regia sono: «BlacKkKlansman» di Spike Lee, «Roma» di Alfonso Cuaron, «Cold war» di Pawel Pawlikowski, «Vice» di Adam McKay e «La favorita» di Yorgos Lanthimos

Miglior Canzone

«When A Cowboy Trades His Spurs For Wings» da «The Ballad of Buster Scruggs»; «All The Stars» da «Black Panther»; «I’ll Fight» da «RBG»; «The Place Where Lost Things Go» dal «Ritorno di Mary Poppins»; «Shallow» da «A Star Is Born»

Miglior film d’animazione

«Gli Incredibili 2», «Isle of Dogs», «Mirai», «Ralph Spacca Internet», «Spider-Man: Into the Spider-Verse»

Miglior cortometraggio documentario

«Black sheep», «End game», «Lifeboat», «A night at the garden», «Period»

Miglior scenografia

«Balck Panther», «La favorita», «First Man», «Il ritorno di Mary Poppins»

Miglior fotografia

«Cold war», «La favorita», «Never Look Away», «Roma» e «A star is born»

Miglior effetti speciali

«Avangers Infinity War», «Christopher Robin», «First Man», «Ready Player One», «Solo: A star»

Miglior Trucco

«Border», «Mary regina di Scozia» e «Vice»

Miglior Sceneggiatura non originale

Joel e Ethan Cohen per «The Ballad of Buster Scruggs», Nicole Holofcener e Jeff Whitty per «Can you ever forgive me» («Copia originale»), Barry Jenkins per «If Beale street could talk» («Se la strada potesse parlare»), Eric Roth, Bradley Cooper e Will Fetters per «A star is born», Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee per «BlackKklansman»

Miglior Sceneggiatura originale

Deborah Davis e Tony McNamara per «La Favorita», Alfonso Cuaron per «Roma», Paul Schrader per «First Reformed», Adam McKay per «Vice» e Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly per «Green Book».