Il film biografico su Leonard Bernstein, scritto, diretto e interpretato da Bradley Cooper è stato ufficialmente acquistato da Netflix e ben presto verrà prodotto e realizzato.

Nonostante il nome di Leonard Bernstein non sia molto noto, almeno alla generazione dei giovanissimi, si tratta di un famoso compositore, pianista e direttore d’orchestra, che con le sue musiche ha emozionato il mondo intero.

Il film ha una ricca line-up di produttori, tra i quali ricordiamo Martin Scorsese, Steven Spielberg, Emma Tillinger Koskoff e Todd Phillips. Un progetto molto sentito e particolarmente caro a Bradley Cooper, che tornerebbe alla regia dopo il successo riscosso con A Star is Born.

Bradley Cooper è Leonard Bernstein

Il film, che al momento non ha ancora un titolo ufficiale, sarà la nuova possibilità per Cooper di farsi conoscere e apprezzare anche come regista dopo A Star Is Born. Bradely Cooper scriverà insieme a Josh Singer (“Spotlight”) e reciterà nel ruolo del protagonista Bernstein.

Il film racconterà un arco di tempo di oltre 30 anni, raccontando anche la storia del matrimonio tra Bernstein e sua moglie, Felicia Montealegre. I due coniugi avevano tre figli, ma Montealegre sapeva delle frequentazioni di Bernstein con altri uomini prima e dopo il loro matrimonio. Una storia quindi che non sarà solo racconto del Leonard Bernstein musicista, ma anche e soprattutto dell’uomo e della sua famiglia.



Proprio dalla famiglia di Bernstein, Cooper ha guadagnato i diritti sulla storia, e durante il proesso di scrittura ha lavorato a stretto contatto con i suoi figli, Jamie, Alexander e Nina negli ultimi due anni.

La produzione del film dovrebbe partire il prossimo anno, dopo che Cooper avrà terminato le riprese e i suoi impegni nel film Nightmare Alley di Guillermo del Toro. Una volta finito, il film verrà distibuito da Netflix che, a parte renderlo fruibile sulla propria piattaforma digitale, lo porterò anche nelle sale cinematografiche, così da dargli la possibilità anche di vincere qualche statuetta degli Oscar.