Il Festival di Sanremo sta destando non poche polemiche, distogliendo come spesso accade l’attenzione sulla vera protagonista: la musica.

Eppure gli artisti iniziano ad approdare nella città ligure per le prime prove, e dopo aver ufficializzato entrambe le categorie in gara sono stati annunciate le cover che verranno eseguite durante la serata del giovedì, come da consueto.

Si tratta di una serata nella quale gli artisti della categoria dei Big non porteranno sul palco i propri inediti in gara, ma si esibiranno nelle cover di brani che hanno fatto la storia del Festival musicale. Gli artisti hanno la possibilità di chiamare alcuni colleghi per dar vita a duetti: alcuni hanno scelto di farlo, altri no.

Ecco la lista delle cover scelte da chi ha deciso di duettare e i nomi dei loro ospiti.

Elodie – “Adesso tu” con Aeham Ahmad

Elettra Lamborghini – “Non succederà più” con Myss Keta

Raphael Gualazzi – “E se domani” con Simona Molinari

Alberto Urso – “La voce del silenzio” con Ornella Vanoni

Marco Masini – “Vacanze romane” con Arisa

Enrico Nigiotti – “Ti regalerò una rosa” con Simone Cristicchi

Michele Zarrillo – “Deborah” con Fausto Leali

Rita Pavone – “1950” con Amedeo Minghi

Tosca – “Piazza grande” con Silvia Perez Cruz

Achille Lauro – “Gli uomini non cambiano” con Annalisa

Irene Grandi – “La musica è finita” con Bobo Rondelli

Levante – “Si può dare di più” con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Junior Cally – “Vado al massimo” con i Viito

Paolo Jannacci – “Se me lo dicevi prima” con Francesco Mandelli

Rancore – “Luce (Tramonti a nord-est)” con Dardust e La Rappresentante di Lista

Riki – “L’edera” con Ana Mena

Ecco invece la scelta delle cover di chi ha preferito esibirsi da solo.

Anastasio – “Spalle al muro”

Piero Pelù – “Cuore matto”

Giordana Angi – “La nevicata del ’56”

Diodato – “24mila baci”

Francesco Gabbani – “L’italiano”

Bugo e Morgan – “Canzone per te”

Pinguini Tattici Nucleari – Un medley di “Papaveri e papere“, “Nessuno mi può giudicare”, “Gianna”, “Sarà perché ti amo”, “Una musica può fare”, “Salirò”, “Sono solo parole” e “Rolls Royce”

Incuriosiscono alcune accoppiate, come quella di Elettra Lamborghini e Myss Keta e Achille Lauro e Annalisa. Numerosi ritorni sul palco del Festival: da Cristicchi alla Vanoni, da Arisa a Francesca Michielin. In molti sono in attesa di scoprire cosa ne uscirà fuori dal medley dei Pingini Tattici Nucleari che hanno voluto chiaramente ricreare una sorta di storia, da “Papaveri e papere” a “Rolls Royce”, la musica di ieri e quella di oggi.

La serata delle cover si prospetta quindi ricca di sorprese, in un Sanremo che parte già con qualche zoppicamento. Riuscirà la musica a essere il centro di uno degli eventi più attesi dell’anno dagli italiani?

L’appuntamento con il Festival di Sanremo è per il 4 Febbraio su Rai 1.