È in arrivo su Netflix il tanto atteso documentario sulla vita e carriera di Taylor Swift. Si chiamerà “Miss Americana” e sarà disponibile sulla piattaforma a partire da venerdì 31 Gennaio.

Il documentario, diretto da Lana Wilson, sarà rilasciato anche in alcuni cinema selezionati e oggi è stato rivelato il primo trailer che ci permette di dare uno sguardo più nel dettaglio al suo contenuto.

La cantante avrà modo di portare il pubblico con sé nel processo che l’ha resa chi è oggi, e in particolare gli ultimi anni che hanno rappresentato per lei una svolta.

Dalle rivelazioni su alcuni trattamenti subiti dagli addetti ai lavori che avrebbero voluto sotterrare la sua voce e personalità come si deduce da una delle frasi riportate (”Una brava ragazza non cerca di dare la sua opinione alle persone, una brava ragazza sorride, saluta e dice grazie” è quello che si sarebbe sentita dire da un esecutore della casa discografica) alla sua decisione di non lasciare che le altre persone influenzassero la sua vita.

L’anno nel quale si è allontanata dai riflettori, dopo la pubblicazione del suo album “Reputation”, le è servito per costruire la persona che è oggi, che l’ha portata a decidere di voler dar voce alle idee politiche e cercare di fare la differenza.

Taylor ci porterà dietro le quinte del suo tour e anche nel processo di registrazione dell’ultimo disco uscito lo scorso Agosto “Lover” e condividerà con il pubblico anche alcuni momenti privati mai diffusi.

Il documentario sarà accompagnato dall‘uscita di un brano inedito, “Only The Young” che sarà possibile ascoltare anche sulle piattaforme digitali. Non sarà pero’ considerato un singolo, ha dichiarato la cantante, che preferisce continuare a uscire con le tracce del suo ultimo progetto.

La traccia sarà “un inno” dedicato ai giovani che si sentono disillusi a causa della situazione politica americana e mondiale.

Qui sotto il trailer ufficiale di “Miss Americana”, il documentario di Taylor Swift.