Alvaro Soler torna con un nuovo singolo intitolato Loca.

Da oggi in radio, il nuovo singolo di Alvaro Soler: Loca.

Siamo ben abituati alla sua musica con ritmi sempre coinvolgenti, e non si è smentito neanche questa volta Alvaro.



Il messaggio trasmesso in questa canzone è di osare un po’ di più nella nostra vita, in maniera folle raccontandoci di una storia d’amore altrettanto folle.

Questo spirito di libertà è ben espresso dal video che ha come location la città di Tokyo, piena di luci e colori.

Ecco il video ufficiale di Loca di Alvaro Soler:

Traduzione di Loca di Alvaro Soler

Per me, per te

per me questo è amore

però so, però so

che non vuoi dolore (vuoi dolore)

tu ed io, tu ed io non ho bisogno di nient’altro

so che senza di te non posso dormire



E vieni, salta sul letto e al mattino

non voglio vederti, non voglio vederti andartene senza di me

e regalami un bacio solo per questo vale la pena

vale la pena stare insieme a te



Pazza, pazza, pazza quando mi provoca

perdo e perdo la ragione

ogni ogni ogni volta che nel tuo cuscino cerco il respiro

con te perdo la ragione

(con te perdo la ragione)



Sei tu, sei tu quella che mi fa sentire

e non bisogna dimenticare che bisogna vivere

com’è, com’è che mi tieni così?

sarà che senza di te non potrei mai vivere?



E vieni, salta sul letto e al mattino

non voglio vederti, non voglio vederti andartene senza di me

e regalami un bacio, solo per questo vale la pena

vale la pena stare insieme a te



Pazza, pazza, pazza quando mi provoca

perdo e perdo la ragione

ogni ogni ogni volta che nel tuo cuscino cerco il respiro

con te perdo la ragione

(con te perdo la ragione)



I miei amici mi dicono che non mi fai bene

tutti vogliono sapere, perché ti amo follemente?

i miei amici dicono che non mi fai bene

tutti vogliono sapere, perché ti amo follemente?



Pazza, pazza, pazza quando mi provoca

perdo e perdo la ragione

ogni ogni ogni volta che nel tuo cuscino cerco il respiro

con te perdo la ragione

Ye-eh

con te perdo la ragione