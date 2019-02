John Legend lancia il suo nuovo singolo Preach da oggi in radio.

Preach è una risposta ai problemi sociali che riguardano le comunità emarginate:

L’idea alla base della canzone è che a volte possiamo essere così frustrati dalle notizie e da ciò che sta succedendo nel mondo, c’è questa dispersione in atto di noi stessi. Diventiamo apatici? Ci impegniamo? Ne parliamo o facciamo qualcosa? #CantJustPreach.

Il video infatti mostra come il cantante nel letto con sua moglie guardi alla tv tutti i problemi sociali che affliggono il mondo: sparatorie scolastiche, bambini separati dai genitori al confine, tattiche aggressive delle forze dell’ordine verso Afro-americani…

Traduzione di Preach di John Legend:

Ogni giorno mi sveglio e tutto è in frantumi

Spegnendo il telefono solo per alzarsi dal letto

Tornare a casa ogni sera e la storia si ripete

Spegnere il telefono perché mi fa male al petto

Hey-hey

E il cielo sa che non sono indifeso, sì

Ma cosa posso fare?

Non riesco a vedere l’utilità in me che piango

Se non sono nemmeno io che provo a fare il cambiamento che voglio vedere

Non posso sedermi e sperare, non posso semplicemente sedermi e pregare così

Posso trovare l’amore quando tutto ciò che vedo è dolore

Cadendo in ginocchio, e anche se credo

Non posso solo predicare, piccola, predicare

Woah-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh

Non posso solo fare la predica, piccola, predicare

Tutto ciò che sento sono voci, tutti parlano

Nulla è reale, perché niente è nuovo

Ora, quando tutto questo è tragico, e mi sento solo sedato

Perché mi sento insensibile? È tutto ciò che posso fare? si

E il cielo sa che non sono indifeso, sì

Ma cosa posso fare?

Non riesco a vedere l’utilità in me che piango

Se non sono nemmeno io che provo a fare il cambiamento che voglio vedere

Non posso sedermi e sperare, non posso semplicemente sedermi e pregare così

Posso trovare l’amore quando tutto ciò che vedo è dolore

Cadendo in ginocchio, e anche se credo

Non posso solo predicare, piccola, predicare

Woah-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh

Non posso solo fare la predica, piccola, predicare

E il cielo sa che non sono indifeso, sì

Ma cosa posso fare?

Non riesco a vedere l’utilità in me che piango

Se non sono nemmeno io che provo a fare il cambiamento che voglio vedere

Non posso sedermi e sperare, non posso semplicemente sedermi e pregare così

Posso trovare l’amore quando tutto ciò che vedo è dolore

Provo a fare le cose che dico che io credo (credo)

Non posso solo predicare, piccola, predicare

Woah-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh

Non posso solo predicare, piccola, predicare

Woah-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh

Non posso solo predicare, piccola, predicare

Cadendo in ginocchio, e anche se credo

Non posso solo predicare, piccola, predicare