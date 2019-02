Ascolta il nuovo singolo di Luca Carboni intitolato Ogni cosa che tu guardi.

Ogni cosa che tu guardi è il nuovo estratto dall’album di Luca Carboni che si chiama Sputnik.

Il tour di Luca Carboni partirà quest’autunno, ecco le date ufficiali:

12 Ottobre – Nonantola (Vox Club)

13 Ottobre – Cesena (Vidia Rock Club)

16 Ottobre – Bologna (Estragon)

18 Ottobre – Padova (Gran Teatro Geox)

20 Ottobre – Venaria Reale (Teatro Della Concordia)

22 Ottobre – Firenze (Obihall)

23 Ottobre – Perugia (Afterlife)

25 Ottobre – Modugno (Demodè)

26 Ottobre – Napoli (Casa Della Musica)

28 Ottobre – Roma (Atlantico Live)

29 Ottobre – Milano (Fabrique)

31 Ottobre – Genova (Politeama Genovese)

3 Novembre – Brescia (Gran Teatro Morato)

4 Novembre – Parma (Campus Industry Music)

Video e Testo di Ogni cosa che tu guardi di Luca Carboni:

Tu dimmi che cosa resterà

Dei nostri tentativi di sembrare umani

Dei nostri tentativi di sembrare belli

Per poi assomigliare a degli alieni

Dai dimmi che cosa reteràDel mondo in cui a volte mi disegni

Del modo in cui ti svegli quando sogni

Con gli occhi troppo aperti

Troppo aperti

E non ti devi preoccupare se non sai ballare

Tu non devi fare finta che non sai amare

Prendi in mano questa sera ogni cosa che tu guardi si innamoraTu dimmi che cosa resterà di

Di tutti i miei piccoli progressi

E di tutti i miei grandissimi difetti

Che cambiano nel giro di un’ora e mezza

Dai dimmi che cosa resterà di

Di quella volta che io ti ho guardato

E della bellezza che mi hai dato

Lasciando i tuoi occhi aperti per me

E non ti devi preoccupare se non sai ballare

Tu non devi fare finta che non sai amare

Prendi in mano questa sera ogni cosa che tu guardi si innamoraE non ti devi preoccupare se non sai ballare

Tu non devi fare finta che non sai amare

Mentre il cielo si colora ogni cosa che tu guardi si innamora

Ogni cosa che tu guardi si innamora

Ogni cosa che tu guardi si innamoraNon ti devi preoccupare se non sai ballare

Tu non devi fare finta che non sai amare

Mi sono perso nelle tasche dei tuoi jeans strappati

Nelle foto di cosa siamo statiE non ti devi preoccupare se non sai ballare

Tu non devi fare finta che non sai amare

Mentre tutto si consuma ogni cosa che tu guardi si innamora

Ogni cosa che tu guardi si innamora

Ogni cosa che tu guardi si innamora