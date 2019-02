Un’altro dettaglio sulla produzione di Rocketman ? A quanto pare Egerton ed Elton John hanno registrato alcuni dei grandi classici del cantante all’Abbey Road Studios di Londra. Magari ci sarà una colonna sonora in uscita, ma non ci sono ancora dati ufficiali in proposito.

Dexter Fletcher è alla direzione del biopic. Il regista ha già collaborato con Egerton in Eddie The Eagle , basato su una storia vera.

Elton ha detto a Taron, ‘Non copiarmi. Non pensare di poterlo cantare nel modo esatto in cui l’ho cantato io’.”

La sua performance è stata davvero apprezzata dal cantante, tanto da impressionarlo. Lo stesso Elton non poteva aspettarsi di meglio. Il marito del cantante, David Furnish ha raccontato al The Hollywood Reporter:

Parlando del suo ruolo, Egerton ha affermato di voler cantare, di utilizzare diverse tecniche ma realizzate comunque da lui, evitando la finzione del mimare. Ha anche raccontato, in un’intervista con Jimmy Kimmel, di aver imparato a suonare il piano, compito alquanto difficile per l’attore.

Ad interpretare il ruolo di Elton John è l’attore Taron Egerton (Eddie the Eagle, Kingsman). Taron ha avuto già l’occasione di cantare i brani di Elton durante la realizzazione del film d’animazione Sing , il brano interpretato s’intitola I’m Still Standing .

Rocketman sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 24 maggio, nel Regno Unito, e dal 31 maggio negli Stati Uniti. A tal proposito, avevamo già una data di uscita del biopic su Elton John , prevista per il 17 maggio, ma dovremmo aspettare qualche giorno in più.

Un periodo molto luminoso per i biopic musicali delle grandi icone a livello mondiale. E in arrivo ci sarà anche il biopic Rocketman , basato sulla vita e la carriera di Elton John . Pubblicato il nuovo trailer , la Paramount Pictures ha dato ulteriori informazioni sulla data di uscita del film.

