Un caro tributo per il frontman dei Linkin Park, Chester Bennington, da parte della mamma

“E’ passato molto tempo da quando ho pubblicato qualcosa ma in occasione del compleanno di mio figlio voglio solo dire che sto bene e che mi manca tantissimo il mio ragazzo!”

Le parole della mamma di Chester Bennington, Susan Eubanks che, per festeggiare il compleanno del frontman dei Linkin Park, ha voluto condividere con la famiglia e con i fan le ultime foto scattate con suo figlio. Un tributo molto profondo e ammirevole.

La madre del cantante ha pubblicato la loro ultima foto insieme, scrivendo che gli manca molto:

“L’ultima volta che ho visto il mio ragazzo! Buon compleanno al più bell’arrivo nel primo giorno di primavera. Ti voglio bene e mi manchi tanto.”

Chester Bennington e Susan Eubanks

Anche la moglie di Chester, Talinda, ha voluto ricordare la luce e la vita del cantante con un tributo:

Buon compleanno! Hai reso il mondo più luminoso dal momento della tua nascita. Mi hai dato il mondo con il tuo amore e i bambini. Per questo, non posso mai ripagarti. Prego che tu stia ballando in Paradiso. Io e i bambini stiamo privatamente festeggiando il tuo compleanno facendo le tue attività di famiglia preferite.

Continuano anche le attività per la sensibilizzazione e il dialogo per i casi di salute mentale e depressione. Cominciati dalla stessa Talinda in seguito alla perdita di Chester Bennington.

Secondo Talinda, la morte di Chester non sarà stata vana, il suo impegno continuerà, e la conoscenza della cura e del sostegno alla salute mentale e alla depressione, dovrà diffondersi per aiutare il più possibile.

La lotta continua sempre, e Talinda ha lanciato 360 campagne Change Direction.

Anche i Linkin Park hanno condiviso il loro tributo a Chester, e il loro saluto ai fan. Mike Shinoda, cantante e musicista del gruppo, ha condiviso il suo personale messaggio di festeggiamento con Make Chester Proud.