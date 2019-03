I fan di Wonder Woman potrebbero essere rimasti delusi quando è stato annunciato che il sequel dell’eroina (che non è un vero e proprio sequel) era stato posticipato da novembre 2019 a giugno 2020.

Il produttore Charles Roven ha spiegato le ragioni del ritardo.

Ha detto a Collider:

“Volevamo far uscire il film nel 2019 perché lo studio necessitava ciò, e poi a un certo punto sono venuti da noi e hanno detto: ‘Sapete una cosa, avete ragione. Torniamo al mese in cui avete fatto uscire Wonder Woman 1 e prendetevi del tempo in più.”