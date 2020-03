Con questa modifica, coloro che hanno accesso al tuo account saranno in grado di creare i propri profili e quindi controllarli separatamente, così come su Netflix.

Puoi creare fino a sei profili



Mentre Netflix ti consente di avere un massimo di cinque profili utente per account, Amazon Prime Video ti consente di aggiungere fino a sei profili, tra cui uno primario e cinque profili aggiuntivi. Tutti i profili possono avere i propri settaggi, la cronologia e le liste di controllo.

Segui queste indicazioni per creare un profilo

Per creare e gestire (modificare/eliminare) un profilo Prime Video:

Tramite Sito web:

Vai a “Scelta profilo” nella schermata iniziale di Prime Video clicca su “Aggiungi nuovo” per creare un nuovo profilo.

Successivamente vai su “Gestisci i tuoi profili” in “Scelta profilo” per editare o rimuovere i profili.

APP Prime Video su dispositivi iOS, Android e tablet Fire:

Clicca su “I miei video” nella parte inferiore della schermata dell’app Prime Video e poi fai clic sull’icona “+” per creare un nuovo profilo.

Seleziona l’icona del profilo che vuoi gestire (editare/rimuovere).

Clicca su “Rimuovi profili” per rimuovere un profilo. Oppure modifica il profilo e seleziona “Salva le modifiche” per salvare le modifiche che hai fatto.

Puoi salvare un profilo come Profilo Bambini

Amazon Prime Video ti consente anche di contrassegnare un nuovo profilo come profilo per bambini. Quando aggiungi un nuovo profilo al tuo account, c’è un pulsante di attivazione/disattivazione per specificare se l’utente è un bambino. Nel profilo per i più piccoli, sono visibili solo serie TV e film adatti ad una certa età (max 12 anni). Inoltre, vengono filtrati anche i risultati della ricerca e i suggerimenti di ricerca.

Inoltre, puoi creare profili e gestirli su più dispositivi: dispositivi Android e iOS, tablet, Chromecast ecc.

In Italia, almeno per ora, l’opzione sembra essere attiva.

