I giorni in cui andavamo al cinema o facevamo una gita di gruppo sono (temporaneamente) finiti e ora viviamo in quarantena così da fermare il coronavirus. Ma se stai iniziando a sentire la mancanza dei tuoi amici e hai bisogno di socializzare, devi sapere che esiste un’estensione gratuita di Google Chrome chiamata Netflix Party.

L’estensione consente a te e ai tuoi amici di trasmettere contemporaneamente programmi e film su desktop. Inoltre, consente a chiunque presente nel gruppo di mettere in pausa, riprodurre, avanzare rapidamente e riavvolgere i film, in modo da essere sempre sincronizzati durante la visione. C’è anche una chat laterale in cui tu e i tuoi amici potete discutere di cosa sta succedendo nel film, proprio come fareste sul divano o nelle poltroncine del cinema.

Vuoi una mano per configurare l’estensione? Continua a leggere l’articolo, ti spiegheremo come farlo.

Affinché il tutto funzioni, tutti coloro a cui invii un invito dovranno avere accesso a Netflix. Se non hanno un account, Netflix offre una prova gratuita di 30 giorni per i nuovi abbonati. Se non sono dei nuovi abbonati, possono riattivare il loro account a 8 euro al mese.

Dopo che tutti hanno effettuato la registrazione a Netflix o effettuato l’accesso sul proprio computer, dovranno scaricare l’estensione Netflix Party. Ecco come.

Visita netflixparty.com sul tuo browser Google Chrome. Fai clic su Ottieni Netflix Party gratuitamente. Verrai reindirizzato alla pagina del negozio web di Google Chrome per scaricare l’estensione. Fai clic su Aggiungi a Chrome. Si aprirà una finestra pop-up. Seleziona Aggiungi estensione. Ora vedrai un’icona NP grigia nella barra degli strumenti del browser.

Ora che hai scaricato l’estensione, puoi iniziare a guardare serie tv e film con i tuoi amici e familiari. Ecco cosa devi fare dopo.

Apri una nuova scheda nel tuo browser Google Chrome e accedi a Netflix. Trova una serie tv o film che desideri guardare e fai clic sul titolo. Hai notato che l’icona NP (Netflix Party) è cambiata da grigia a rossa? Fai clic sull’icona e seleziona Start The Party. Diventerai l’host. Quindi puoi selezionare l’opzione per essere l’unico controller per mettere in pausa e riprodurre lo spettacolo, oppure puoi lasciare che chiunque prenda il controllo. Copia l’URL dalla finestra a comparsa e invialo a tutti coloro che desideri invitare al gruppo di visione. La chat apparirà sul lato destro dello schermo. Da lì, sarai in grado di vedere quando qualcuno si unirà alla visione. Ora puoi ridere, piangere e ululare con la tua famiglia e i tuoi amici e sentirti un po’ meno da solo.

Hai bisogno di più cose da fare durante questo periodo di distanziamento sociale? Visita la pagina che abbiamo creato per aiutarti a trascorrere il tempo durante la quarantena.