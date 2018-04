È morto Avicii: ricordiamolo con le sue 5 canzoni più belle

Il celebre dj svedese Avicii è morto a soli 28 anni lasciando i fan e il mondo della musica a bocca aperta. Ancora nulla di ufficiale in merito alla causa del decesso.

Ricordiamolo ascoltando i suoi 5 brani più belli:

1. Wake Me Up

Questa canzone parla del tipico stato di disorientamento che si prova quando si è ancora giovani e la vita non è ancora decisa. Molte cose sono ancora incerte. Molti sogni ancora possibili. Molte porte aperte. Una situazione che disorienta ma anche che meraviglia e che è foriera di grande speranze.

2. Hey brother

Il testo sembrerebbe essere un dialogo o meglio una sorta di monologo/discorso rivolto a 2 persone, cioè al fratello (brother) e alla sorella (sister) di chi parla/canta. Ovviamente ci sono molte versioni riguardo queste 2 figure presenti nella canzone: c’è chi si limita a dire che effettivamente tutta la canzone possa essere un dialogo famigliare per questo fratello e sorella non avrebbero bisogno di alcun tipo di interpretazione; un’altra versione amplia sicuramente maggiormente il discorso, definendo sorella e fratello chiunque di noi, come se chi cantasse si volesse rivolgere agli uomini e alle donne di tutto il mondo, quindi come se Avicii volesse parlare a tutto il mondo e non si limitasse ad un dialogo intimo tra solo 2 o 3 persone.

3. Taste the feeling

“Nessuno può fermarmi quando assaporo quella sensazione

Niente può buttarmi giù

Nessuno può fermarmi quando assaporo quella sensazione

Niente può buttarmi giù”

4. Fade Into Darkness

”Tienimi la mano

E non spariremo nell’ombra

Svaniremo nell’ombra

No, non svaniremo nell’ombra

Svaniremo nell’ombra”

5. You Make Me

“Siamo una cosa sola

una sola davvero

insieme

non voglio altro”