Lady Gaga ha pubblicato una cover temporanea del suo sesto album (la grafica ufficiale deve essere ancora rilasciata) e ha annunciato la data di uscita del disco. Chromatica uscirà il 10 aprile e puoi fare già il pre-order cliccando qui!

Ora possiamo dirlo forte: i fan più accaniti di Lady Gaga avevano ragione. Chromatica è veramente il titolo del sesto album dell’icona pop. Lo ha confermato la stessa Gaga e (in un certo senso) ha spiegato cosa significa il termine Chromatica in un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, che puoi ascoltare a fine articolo. In breve, è un modo di pensare, ma anche un pianeta e ha qualcosa a che fare con la matematica.

“È sul cartellone ‘Stupid Love’, ed è anche nel video musicale e lo vedrai prossimamente, ma il simbolo di Chromatica ha un’onda disegnata che è il simbolo matematico del suono”, dice Lady Gaga.

“E’ tutto il suono prodotto, e per me il suono è ciò che mi ha guarito nella vita, e mi ha guarito di nuovo mentre stavo facendo questo disco, ed è proprio ciò di cui Chromatica parla… riguarda la guarigione e il coraggio. Quando parliamo d’amore penso che sia così importante includere il fatto che ci voglia un sacco di coraggio per amare qualcuno”, continua Gaga.

Ma aspetta, c’è di più. La superstar ora afferma di vivere su Chromatica e non sulla terra.

“Penso che quello che ho imparato è che posso vedere il mondo in qualunque modo io scelga di vederlo, e non significa che sto cancellando le cose brutte di questo mondo, significa solo che posso riformulare la mia vita in modo da isolare le esperienze che amo e in cui credo. Vivo su Chromatica, è lì che vivo. La terra è stata cancellata dalla mia vita. Vivo su Chromatica.”

Lady Gaga ha veramente incuriosito tutti con queste dichiarazioni. Non so te ma io non vedo l’ora di ascoltare Chromatica. Hai già fatto il pre-order? Qui sotto trovi l’intervista su Apple Music.

Aggiornamento del 22 aprile 2020: all’inizio di questa mattina (22 aprile), Target ha pubblicato per sbaglio la tracklist di Chromatica di Lady Gaga. E ha confermato due segreti. L’album includerà collaborazioni con Ariana Grande (“Rain On Me”) e la band K-Pop BLACKPINK (“Sour Candy”). Non meno attesa è la terza collaborazione con Elton John dal titolo “Sine From Above”. Oltre alle featuring con grandi superstar, l’album Chromatica vanta numerosi interludi e diverse tracce con titoli ottimistici.

Canzoni come “Free Woman”, “Fun Tonight” e “Plastic Doll” suggeriscono che Lady Gaga è in vena di festeggiamenti.

Non molto tempo fa ha usato i social media per dire che l’album è stato posticipato a causa del COVID-19.

“Spero che potremo uscire quando sarà pubblicato l’album, voglio ballare insieme a voi, sudare insieme, abbracciarci e baciarci e rendere questa celebrazione molto divertente,” ha detto Gaga nel suo annuncio.

L’album non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma puoi consultare l’elenco completo delle tracce qui sotto.

Tracklist di Chromatica di Lady Gaga :

“Chromatica I”

“Alice”

“Stupid Love”

“Rain On Me” (featuring Ariana Grande)

“Free Woman”

“Fun Tonight”

“Chromatica II”

“911”

“Plastic Doll”

“Sour Candy” (featuring BLACKPINK)

”Enigma”

“Replay”

“Chromatica III”

“Sine from Above” (featuring Elton John)

“1000 Doves”

“Babylon”

Target Exclusive Edition:

“Love Me Right”

“1000 Doves” (Piano Demo)

“Stupid Love” (Vitaclub Warehouse Mix)

Quale canzone non vedi l’ora di ascoltare? Scrivici la tua opinione nei commenti qui sotto.