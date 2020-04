Sebbene sia stata raccontata a spezzoni in vari altri film, documentari e libri, la vita di Whitney Houston diventerà l’assoluta protagonista di un film biografico ufficiale. Il titolo provvisorio del film è I Wanna Dance with Somebody, che è anche il titolo della celebre canzone uscita nel 1987.

Stella Meghie dirigerà molto probabilmente il film mentre la sceneggiatura dovrebbe essere scritta da Anthony McCarten (L’ora più buia, Bohemian Rhapsody, I due papi e La teoria del tutto). Inoltre, il film avrà il supporto di Whitney Houston Estate, Primary Wave (etichetta discografica) e Clive Davis.

Secondo un comunicato ufficiale, il film biografico è stato messo in lavorazione quando Davis ha incontrato per la prima volta McCarten con l’idea di fare questo film biografico, nell’aprile dello scorso anno. Al progetto non è associato uno studio di produzione e per ora non c’è una data di uscita ufficiale.

“Whitney Houston Estate è più che contenta di essere stata coinvolta insieme a un gruppo di persone appassionate della storia musicale di Whitney. L’eredità di Whitney merita solo il meglio. Siamo convinti che questi partner siano i prescelti per produrre un film che divertirà e ispirerà tutti quelli che lo vedranno,” ha detto Pat Houston.

“La storia completa di Whitney Houston non è ancora stata raccontata. Sono così felice che Anthony McCarten si sia impegnato in una sceneggiatura senza esclusione di colpi, musicalmente ricca e che rivelerà finalmente il carattere di Whitney, il cui genio vocale ha profondamente influenzato il mondo mentre combatteva ferocemente i suoi demoni che sono stati anche la sua rovina”, ha aggiunto Davis.

Houston è morta all’età di 48 anni nel febbraio del 2012, durante il weekend dei Grammy Awards. La causa della morte riportata dai referti è: annegamento accidentale nella vasca del Beverly Hilton a Beverly Hills, in California. Anche i problemi cardiaci e la cocaina sono state citate come cause che hanno contribuito alla morte della celebre cantante.