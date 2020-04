Oggi, 22 Aprile, si celebra la 50esima Giornata Mondiale della Terra e in quest’occasione Zucchero ha voluto regalare al pubblico una sorpresa musicale. Si tratta dell’inedito “Canta la Vita”, nato dalla collaborazione con Bono.

Questa notte a Roma, dinnanzi al Colosseo, il cantante ha suonato al pianoforte il brano tratto da “Let Your Love Be Known” che il leader degli U2 aveva voluto dedicare all’Italia in occasione del difficile momento che stava attraversando a causa dell’emergenza Coronavirus.

Zucchero ha riadattato il brano in lingua italiana, raccontando di come la forza della musica e la sua importanza nella vita delle persone sia stata fonte di ispirazione per avviare questo progetto.

“Questa canzone è nata nella fase iniziale dell’emergenza. Quando ho sentito Bono eravamo entrambi molto scossi dalla drammaticità del momento che il Nord Italia stava vivendo. Però quello che ci ha colpito è stata la reazione delle persone, vederle e sentirle sui balconi cantare. Quindi ci siamo detti che avremmo dovuto fare qualcosa per sottolineare che il canto è una grande forma di resistenza. In un dramma come quello che stiamo vivendo, attraverso il canto si può essere più vicini, si può reagire insieme, in tutte le parti del mondo. La musica, attraversa i muri ed accorcia le distanze”

Una celebrazione della vita e un inno di speranza, che ha voluto condividere con il pubblico proprio in occasione dell’Earth Day. La toccante esibizione andrà in onda durante la maratona trasmessa in streaming da Rai Play “One People One Planet” che terminerà stasera alle ore 20.

Zucchero solo pochi giorni fa aveva preso parte al concerto virtuale “One World: Together At Home”, emozionando con una esibizione piano e voce di “Everybody’s Gonna Learn Sometimes”.