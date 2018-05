“Due Destini” dei Tiromancino con Alessandra Amoroso: guarda il video con protagonista Giallini

Pubblicato in anteprima per il Corriere della Sera, il video di “Due Destini” ha per protagonista Marco Giallini nei panni di un padre separato

Uno dei più grandi successi dei “Tiromancino” torna in una nuova versione realizzata in collaborazione con Alessandra Amoroso. Si tratta di “Due Destini“, in rotazione radiofonica nei prossimi giorni, che ci viene anticipata dall’anteprima del video pubblicato dal Corriere della Sera.

Il video di “Due Destini”

Nel video di “Due Destini” troviamo come protagonista l’attore Marco Giallini, che per l’occasione veste i panni di padre separato alle prese con sua figlia. I “Due Destini” del titolo della canzone, quindi, diventano quelli di un padre e di una figlia che devono trovarsi e ritrovarsi nella complicata realtà quotidiana. Nonostante le difficoltà di un matrimonio finito, il rapporto tra padre e figlia resta immenso e indissolubile.

Ecco qui sotto il video in anteprima.

Il duetto “Due Destini” dei Tiromancino con Alessandra Amoroso, fa parte di un progetto di riarrangiamento dei brani più famosi della band in collaborazione con le voci più famose del panorama italiano. L’album è atteso per settembre di quest’anno con etichetta Sony.

“Due Destini” – testo

Ti ricordi i giorni chiari dell’estate

quando parlavamo fra le passeggiate

stammi più vicino ora che ho paura

perché in questa fretta tutto si consuma

mai non ti vorrei veder cambiare mai

Perché siamo due destini che si uniscono

stretti in un istante solo

che segnano un percorso profondissimo dentro di loro

superando quegli ostacoli

se la vita ci confonde

solo per cercare di essere migliori

per guardare ancora fuori

per non sentirci soli

Ed è per questo che ti sto chiedendo

di cercare sempre quelle cose vere

che ci fanno stare bene

mai io non le perderei mai

Perché siamo due destini che si uniscono

stretti in un istante solo

che segnano un percorso profondissimo dentro di loro

superando quegli ostacoli

che la vita non ci insegna

solo per cercare di essere più veri

per guardare ancora fuori

per non sentirci soli