Game of Thrones 8: nuove foto dal set suggeriscono una grande battaglia ad Approdo del Re

Nuove foto giungono dal set di Game of Thrones 8. Mentre tutto resta molto segreto, compreso il finale, le teorie più disparate vengono allo scoperto

Siamo tutti impazienti di mettere gli occhi sull’ottava stagione di Game of Thrones, la stagione concludiva che ci svelerà chi avrà la meglio tra il mondo dei vivi di Westeros e quello degli Estranei venuti dal Nord della Barriera.

Alcune immagini trapelate dal set, ci hanno già rivelato come Grande Inverno verrà messo a ferro e fuoco e subirà quindi molti danni. Ora nuove foto giungono alla nostra attenzione, foto che questa volta ci mostrano Approdo del Re distrutta da una grande battaglia.

Come abbiamo lasciato Approdo del Re nella stagione 7?

Alla fine della stagione 7 di Game of Thrones, avevamo lasciato Approdo del Re con la speranza di un’allenza con il Nord contro il nemico comune degli Estranei. Cersei, però, nonostante abbia giurato di appoggiare la guerra contro i non morti, ha segretamente stretto un patto con Euron e ha deciso di non intervenire nella guerra, di mettersi quindi in difesa e sopravvivere barricata all’interno delle sue mura.

Le foto dal set

Le foto che giungono dal set, però, ci rivelano che Approdo del Re verrà attaccato e molto probabilmente dal fuoco. Le immagini fanno supporre che la città di Cersei verrà probabilmente attaccata dal fuoco di drago; resta da capire se si tratta dei due draghi di Daenerys oppure di Viserion, il drago passato “alla parte oscura” che, dopo aver sfondato la Barriera magari si spingerà fino a Sud.

Per il momento queste sono soltanto supposizioni, e da quanto ci dicono gli attori della serie tv, nessuno conosce il finale, intorno al quale c’è un enorme alone di mistero.

Game of Thrones 8 arriverà in tv nel 2019. Purtroppo c’è ancora tanto da aspettare…