È stata una settimana interessante per Madonna.

La sua esibizione all’Eurovision è stata ampiamente criticata (ingiustamente, secondo la mia opinione), ma ci vorrà ben altro per mandare ko la Regina del Pop. La cantante di 60 anni si è già riscattata e oggi, 22 maggio 2019, ha presentato il video musicale di Crave. Diretto da Nuno Xico, l’elegante ripresa rappresenta l’offerta più contemporanea presente nell’ultimo album.

Se c’è una canzone di Madame X in grado di superare il difficile ostacolo rappresentato da un genere non proprio adatto a tutti, questa è “Crave“.

Madonna nel video musicale di Crave

Madonna rilascerà “Dark Ballet” come ultima traccia che fa da countdown all’album il 7 giugno, ma sono già sicuro che Maddy riuscirà a promuovere bene tutte le sue canzoni. Nel video musicale è presente anche Swae Lee, che canta insieme a Madonna la melodia di Crave.

Testo di Crave

sono stanca di essere lontana da casa,

stanca di camminare lontano da casa, distante da dove è sicuro

spero che non sia troppo tardi

affrettati, affrettati, affrettati su di te, amore, amore. amore su di te

amati come un pazzo, metti la tua fiducia su di me

perché sei l’unico di cui ho un disperato bisogno

e le mie voglie diventano pericolose

i sentimenti non scompaiono mai

non penso che dovremmo giocare con questo

ho detto vieni, vieni a prendermi direttamente

non penso che dovremmo aspettare questo

perché sei l’unico di cui ho un disperato bisogno

e le mie voglie diventano pericolose

oh oh le mie voglie diventano pericolose

oooh non penso che dovremmo giocare con questo

ooh ooh le mie voglie sono pericolose

oooh non penso che dovremmo aspettare

perché sono solo io (yeah) è tutto quello che posso essere (oooh)

qualcosa di reale (yeah), qualcosa che posso sentire

tu sai che non posso cambiare, questo è come sono fatto

non ho paura, portami alla tomba

sei l’unico di cui ho voglia (voglia)

e le mie voglie diventano pericolose

i sentimenti non svaniscono mai

non penso che dovremmo giocare con questo

ho detto vieni, vieni a darmi forza

non penso che dovremmo aspettare per questo

perché sei l’unico di cui ho voglia

e le mie voglie diventano pericolose

oooh (oo0) le mie voglie diventano pericolose

oooh non penso che dovremmo giocare con questo

oooh (oooh) le mie voglie diventano pericolose

oooh non penso che dovremmo aspettare

sei su di me, non penso che dovremmo aspettare (aspettare)

sei ad una sola fermata di distanza (di distanza)

sei pronta a cavalcarmi, cavalcarmi come un’onda

ti ho dato una sensazione 8oooh)

solitario, giorni che una volta rincorrevi

è fai o muori, yeah. il mio amore può diventare pazzo (pazzo)

è sul limite, ragazza, stai rischiando tutto (tutto)

è decisamente a luci rosse

corri così distante per cercare di trovare la cosa che mi è mancata ed eccola lì

dentro (dentro) di (di) me (me)

corri e corri e corri così veloce, una cosa che dura ed eccola lì

io sento (sento) te (te) respirare (respirare)

perché sei l’unica di cui ho voglia (voglia)

e le mie voglie diventano pericolose

i sentimenti non svaniscono mai

non penso che dovremmo giocare con questo

ho detto vieni, vieni a darmi forza

non penso che dovremmo giocare con questo

perché sei l’unico di cui ho voglia

e le mie voglie diventano pericolose

ooh ooooh le mie voglie diventano pericolose

oooh non penso che dovremmo giocare con questo

ooo00h (ayy ooh) le mie voglie diventano pericolose

oooh non penso che dovremmo aspettare

stai sul limite, ragazza, stai rischiando tutto