L’ultima stagione di Orange is The New Black ha una data di rilascio e Netflix ha pubblicato un trailer e una miriade di immagini per presentarci questo nuovo capitolo.

Quindi ora sappiamo che la settima ed ultima stagione di Orange Is the New Black sarà disponibile dal 26 luglio 2019.

La clip pubblicata da Netflix (che potete vedere qui sopra) mostra gli attori che cantano la colonna sonora della serie tv: ‘You’ve Got Time‘ di Regina Spektor. Ma tra di loro è presente anche Danielle Guerrero? Molto interessante!

Il personaggio di Guerrero, Maritza Ramos (la più sexy del gruppo), è uscito nella stagione 6 dopo che la ragazza è stata trasferita in un’altra prigione. Ma questo trailer probabilmente annuncia un gradito ritorno.

Ed ecco due nuove foto della stagione 7 di Orange is The New Black:

Con Piper (Taylor Schilling) all’esterno, l’ultima stagione dello show si concentrerà sul tema delle persone che si stanno riadattando al mondo reale.

Continuerà inoltre a trattare il tema del razzismo grazie al quale lo show è stato elogiato nel corso degli ultimi anni.

La vita in prigione sembra destinata a peggiorare, dato che la società proprietaria di Litchfield introdurrà alcuni cambiamenti impopolari nella ricerca di un profitto facile (il capitalismo potrebbe essere il crimine più grande di tutti).

Se vi siete persi le altre stagioni di Orange is The New Black, accedete al vostro profilo Netflix e recuperate… luglio non è lontano.

Quanto attendete da 0 a 10 la settima stagione?