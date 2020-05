Il cantante romano, Fabrizio Moro, durante la sua quarantena ha realizzato nuove versioni di alcuni dei suoi brani più amati, condividendole e rendendole disponibili per i suoi fan. Uno di questi è “Il senso di ogni cosa” in una nuova versione in chiave moderna.

Dopo il suo ultimo lavoro discografico, Figli di Nessuno, Fabrizio Moro ha deciso di riproporre brani già famosi e conosciuti.

Il significato del brano “Il senso di ogni cosa” sottolinea l’importanza della semplicità delle piccole cose e la loro bellezza, rendendolo un vero e proprio inno all’amore.

E’ proprio il cantante a dar anticipazioni sul nuovo progetto e sullo scopo della rivisitazione di una delle sue canzoni più amate. Ecco cosa dice Fabrizio Moro sulla nuova versione de “Il senso di ogni cosa”:

“Come vi ho raccontato nei giorni scorsi ho ripreso cose del passato: foto, ricordi… e anche musica. C’è una canzone a cui tengo molto, che ho voluto produrre nuovamente insieme a Diego Calvetti, risuonare e ricantare: ‘Il senso di ogni cosa’.”

Una nuova versione, diversa ma ancora più emozionante. In questo momento l’importanza della semplicità delle cose, della bellezza, dei piccoli gesti, delle parole, delle emozioni, è ancora più forte ed essenziale. Fabrizio ha rimesso insieme i suoi frammenti, la sua musica e ne ha realizzato una grande sorpresa per tutti i fan.

Testo di “Il senso di ogni cosa”

Posso fare a meno dei milioni

Tanto portano solo problemi

Ma non posso fare a meno del vino

Non amando troppo gli schemi

Posso fare a meno di un motore

è troppo bello camminare

Posso fare a meno di sapere

Perché spesso preferisco immaginare

Ma che dire che fare

Quando io io non posso fare a meno di te

Che sei l’infinito tra i miei desideri

La la

Tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri

E questa canzone

Che gira e rigira la dedico a te

Il mio unico amore

Il senso di ogni cosa che c’è

Posso fare a meno del silenzio

Preferisco comunicare

Posso fare a meno di un partito

Tanto il pane me lo devo guadagnare

Ma che dire che fare

Quando io io non posso fare a meno di te

Che sei l’infinito tra i miei desideri

La la

Tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri

E questa canzone

Che gira e rigira la dedico a te

Il mio unico amore

Il senso di ogni cosa

Per te che sei l’infinito tra i miei desideri

La la

Tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri

E questa canzone

Che gira e rigira la dedico a te

Il mio unico amore

Il senso di ogni cosa che c’è

