E’ uscito il nuovo singolo di Francesco Renga dal titolo “Insieme: Grandi Amori” ed è disponibile da oggi (22 maggio) sulle piattaforme digitali. Con questo brano, l’ex voce dei Timoria, canta la felicità.

Renga ha collaborato con Diego Mancino, Daniele Coro e Dario Faini per la scrittura del testo e la produzione del brano.

In un comunicato stampa, a proposito di “Insieme: Grandi Amori”, il cantante ha dichiarato:

“È un inno alla vita stessa e a quello che dovrebbe essere il suo motore sempre: è un inno all’Amore. A quel sentimento assoluto che cerco di cantare in ogni mia canzone. Quel sentimento che ci unisce e ci fa sentire una comunità. Perché ‘la vita non è fatta per vivere da soli, la vita è fatta per amare… altro che cantare canzoni, qui c’è bisogno di grandi Amori… insieme’.”

Renga spiega anche che il suo nuovo singolo è un inno alla felicità e al coraggio di vivere lottando contro le proprie paure.

Francesco ha ben descritto la sua esperienza nel realizzare il suo nuovo singolo a distanza, raccontando le difficoltà nella sua creazione e la mancanza di un confronto completo con gli altri artisti, nella stesura del testo. Continua spiegando che la scrittura di un brano ha bisogno anche di senzazioni, di sguardi, oltre che di un confronto verbale.

Rilasciato da Sony Music Italy, “Insieme: Grandi Amori” ha un ritmo davvero positivo, pieno di energia. Con una musicalità che resta impressa dopo il primo ascolto, questo singolo aiuterà Francesco Renga a ripetere il successo del suo album “L’Altra Metà”, uscito lo scorso anno.

Ecco qui di seguito il testo del nuovo lavoro realizzato da Francesco Renga, cantore della felicità.

Testo di “Insieme: Grandi Amori” di Francesco Renga

Ho preso preso fiato come proprio prima di affondare

al centro di questo immenso mare

non avere paura mi dico ogni giorno

non avere paura ti dico

siamo anime distese al sole ad asciugare

dopo una tempesta che ci ha fatto naufragare

e non avere paura ogni giorno

non avere paura ti dico



La vita non è fatta per vivere da soli

la vita è fatta per amare



Altro che cantare canzoni

altro che stupidi cuori

qui c’è bisogno di grandi amori



Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme



Altro che restare da soli

altro che chiamarsi fuori

qui c’è bisogno di grandi amori



Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

siamo insieme

insieme



Così leggeri da sentirci quasi sempre in volo

per questo che preghiamo solo se crolliamo al suolo

non avere paura ogni giorno

non avere paura ti dico



La vita non è fatta

per rimanere soli

la vita è fatta per amare



Altro che comprare dei fiori

altro che stupidi cuori

qui c’è bisogno di grandi amori



Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme



Altro che restare soli

altro che chiudersi fuori

qui c’è bisogno di grandi amori



Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme



Il mondo promette ogni cosa

la vita non è solo una scusa

e mentre si schierano gli eserciti

noi spariamo l’amore a raffica

insieme

insieme



Altro che cantare canzoni

altro che stupidi cuori

qui c’è bisogno di grandi amori



Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme