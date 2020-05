Manca una sola settimana all’uscita del tanto atteso nuovo album “Chromatica” e Lady Gaga ha voluto regalare al pubblico un nuovo assaggio del sesto progetto discografico. Disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali il brano “Rain on me” che vede la collaborazione con Ariana Grande.

Un singolo che ha portato con sé numerose aspettative: si tratta infatti di due tra le artiste pop più amate e la curiosità su cosa sarebbero state in grado di creare insieme era forte. Inutile dire che non ci hanno delusi. “Rain on me” rappresenta tutto quello che ci si può aspettare da una canzone pop, che ci riporta anche potenzialmente indietro nel tempo.

Che la musica pop abbia subito delle modifiche, soprattutto negli ultimi anni, è sotto gli occhi –e le orecchie– di tutti e la stessa Lady Gaga, icona pop dello scorso decennio, ha presentato al pubblico diverse sfaccettature di sé –basti pensare a “Born This Way” e “Joanne”– e ora, se possibile, ce ne presenta un’altra: quella di “Chromatica”. Dopo il primo singolo “Stupid Love”, questa collaborazione con Ariana Grande è l’ennesima prova di quello che la cantante aveva precedente dichiarato: il nuovo album ci farà ballare.

“Rain on me” nasce dalla volontà di sottolineare la forza che si può trovare anche nei momenti più difficili, in cui “la pioggia” in questione non è altro che una metafora, come ha spiegato Gaga stessa.

“Le lacrime sono la pioggia. Ma rappresenta anche la quantità di alcool che bevevo per anestetizzare me stessa. Preferirei essere asciutta, preferirei non bere, ma non sono ancora morta. Sono ancora viva. Quindi che piova pure su di me”

Un incoraggiamento ad andare avanti nonostante tutto e a ballare sotto la “pioggia”, qualsiasi cosa essa possa rappresentare, per trovare quel pizzico di gioia anche quando si pensa non esista.

Ariana Grande ha voluto raccontare come la cantante l’abbia invitata nel “mondo di Chromatica” e di come le due abbiano capito di avere più cose in comune di quanto pensassero.

“Un giorno ho incontrato una donna che conosceva il dolore nel mio stesso modo, che ha pianto tanto quanto me, che beveva vino tanto quanto me, mangiava pasta tanto quanto ne mangiavo io e il cui cuore era più grande del suo intero corpo. L’ho immediatamente sentita come una sorella”

Quella con Ariana non è l’unica collaborazione presente nell’album dove avremo modo di ascoltare anche il gruppo K-pop delle Blackpink ed Elton John.

“Chromatica” uscirà venerdì 29 Maggio, ma per ora godetevi l’ascolto di “Rain on me” e fateci sapere se ha fatto ballare anche voi!

Traduzione del testo di Rain on me di Lady Gaga e Ariana Grande

[Verso 1]

Non ho chiesto un passaggio gratis

Ti ho solo chiesto di regalarmi un bel momento

Non ho mai chiesto la pioggia

Almeno io mi sono presentata, tu non mi hai mostrato proprio nulla

[Pre-Ritornello]

Mi scende addosso

Acqua come tristezza

Mi scende addosso

Sono pronta, che piova su di me

[Ritornello]

Preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

Che piova su di me, piova, piova

Che piova su di me, piova, piova

Preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

Che piova su di me, piova, piova

Che piova su di me

[Verso 2: Ariana Grande]

Vivo in un mondo dove nessuno è innocente

Oh, ma almeno ci proviamo

Devo vivere la mia verità, non continuare a tenerla imbottigliata

Quindi non perdo la testa



[Pre-Ritornello]

La posso sentire sulla pelle (Mi sta scendendo addosso)

Lacrime sulla mia faccia (Acqua come tristezza)

Lascia che lavi via le mie colpe (Mi sta scendendo addosso)

Lasci che lavi via

[Ritornello]

Preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

Che piova su di me, piova, piova

Che piova su di me, piova, piova

Preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

Che piova su di me, piova, piova

Che piova su di me

[Bridge]

Mani in alto al cielo

Sarò la tua galassia

Sto per volare

Che piova su di me, tsunami

Mani in alto al cielo

Sarò la tua galassia

Sto per volare

Che piova su di me (Che piova su di me)

[Ritornello]

Preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

Che piova su di me, piova, piova

Che piova su di me, piova, piova

Preferirei essere asciutta, ma almeno sono viva

Che piova su di me, piova, piova

Che piova su di me

[Outro]

Sento i tuoni venire giù

Non pioverai su di me?

Sento i tuoni venire giù

Non pioverai su di me?

Che piova su di me

Testo di Rain on me di Lady Gaga e Ariana Grande

[Verse 1]

I didn’t ask for a free ride

I only asked you to show me a real good time

I never asked for the rainfall

At least I showed up, you showed me nothing at all

[Pre-Chorus]

It’s coming down on me

Water like misery

It’s coming down on me

I’m ready, rain on me

[Chorus]

I’d rather be dry, but at least I’m alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I’d rather be dry, but at least I’m alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me

[Verse 2: Ariana Grande]

Livin’ in a world where no one’s innocent

Oh, but at least we try, mmm

Gotta live my truth, not keep it bottled in

So I don’t lose my mind, baby, yeah

[Pre-Chorus]

I can feel it on my skin (It’s comin’ down on me)

Teardrops on my face (Water like misery)

Let it wash away my sins (It’s coming down on me)

Let it wash away

[Chorus]

I’d rather be dry, but at least I’m alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I’d rather be dry, but at least I’m alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me

[Bridge]

Hands up to the sky

I’ll be your galaxy

I’m about to fly

Rain on me, tsunami

Hands up to the sky

I’ll be your galaxy

I’m about to fly

Rain on me (Rain on me)

[Chorus]

I’d rather be dry, but at least I’m alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I’d rather be dry, but at least I’m alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me (Rain on me)

[Outro]

I hear the thunder comin’ down

Won’t you rain on me?

I hear the thunder comin’ down

Won’t you rain on me?

Rain on me