Nella prima puntata di “Amici Speciali” andata in onda lo scorso venerdì si è presentato al grande pubblico e a chi ancora non lo conosceva, e con il suo talento –e la sua simpatia– ha già conquistato una grossa fetta di esso.

È Random il nome d’arte di Emanuele Caso, che a soli 19 anni è stato scelto da Maria De Filippi per partecipare all’edizione speciale del talent che nell’arco di quattro puntate cercherà di raccogliere fondi da donare in beneficienza. Un legame di amicizia lo lega a Stash, il frontman dei The Kolors, che ha fatto il suo nome alla conduttrice che ne è rimasta piacevolmente colpita tanto da volerlo nel suo programma.

Random è nato sul web, grazie al successo del suo brano “Chiasso” che ha ottenuto milioni di visualizzazioni e streaming. Oggi presenterà su Canale 5 il suo nuovo singolo, già disponibile sulle piattaforme digitali: “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”.

“Nel momento in cui tutto era incerto la musica è stata la stanza nella quale ho sentito di potermi rifugiare. Fermarsi avrebbe voluto dire arrendersi. Emozioni, quaderno e matita hanno fatto il resto”

Il giovane ha raccontato di aver sempre voluto fare della musica la sua professione, anche mentre si trovava in cantiere a lavorare solo alcuni anni fa. Ma la testa era sempre lì, alla musica. E alla voglia di condividere i suoi pensieri con il pubblico.

Un pezzo che troverà l’approvazione delle radio e dei più giovani, un brano leggero e la cui sonorità richiama un possibile tormentone estivo. Il ritornello resta ben fisso nella mente già dopo il primo ascolto.

Random ha conquistato il pubblico anche con la sua simpatia e quella naturalezza di chi non è abituato a trovarsi sul grande schermo. Il debutto ad “Amici Speciali” ha infatti rappresentato anche il suo debutto in televisione. Ma se questi sono i presupposti, sono certa che continueremo a sentir parlare di lui.

Intanto date un ascolto a “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa” e fateci sapere cosa ne pensate! Mentre l’appuntamento con Random –e gli altri “Amici”– è per questa sera alle ore 21,30 su Canale 5.

Testo di Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa di Random

[Verso 1]

Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa

E i miei cari del mondo spesso non tengo niente per me

Se lo penso lo dico, ah, se lo dico lo faccio

Emozioni in matita, ah, certe cose non fanno per me

Chiudo gli occhi ma vedo lo stesso

Le menzogne che ti tieni dentro

Mi riprendono fanno le foto

Ma non si godono mai il momento

[Pre-Ritornello]

E non voglio morire da solo

Sotto terra coi pezzi da cento

Con sopra scritta questa canzone

Col denaro non ci compri il tempo

Ma col tempo il successo ti comprerà

Mi è successo ma adesso so come fare

Neanche il mare più grande mi toccherà

Me la godo su un’isola tropicale

Ogni rima sul foglio un’opera

Però non sono in grado di disegnare

Senza il sole una rosa non fiorirà

Ma uguale le sue spine faranno male

[Ritornello]

Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa

E mi il mondo spesso non tengo niente per me

Se lo penso lo dico, ah, se lo dico lo faccio

Emozioni in matita, ah, certe cose non fanno per me

[Verso 2]

Come fai mi chiedi come fai? A stare lontani da chi ci vuole male

Come fai? Come fai a lasciarmi nel niente scordarti di me

Calma si risolverà

Tutto quanto basta ma non la follia

[Pre-Ritornello]

E non voglio morire da solo

Sotto terra coi pezzi da cento

Con sopra scritta questa canzone

Col denaro non ci compri il tempo

Ma col tempo il successo ti comprerà

Mi è successo ma adesso so come fare

Neanche il mare più grande mi toccherà

Me la godo su un’isola tropicale

Ogni rima sul foglio un’opera

Però non sono in grado di disegnare

Senza il sole una rosa non fiorirà

Ma uguale le sue spine faranno male

[Bridge]

Sono un bravo bravo ragazzo

Do tutto agli altri e non mi tengo niente per me

[Ritornello]

Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa

E mi il mondo spesso non tengo niente per me

Se lo penso lo dico, ah, se lo dico lo faccio

Emozioni in matita, ah, certe cose non fanno per me

[Outro]

Certe cose non fanno per me

Quella vita là non fa per me

Certe storie non fanno per me

Quella vita là non fa per me

Eh sono un bravo ragazzo