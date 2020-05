Su Netflix è da poco arrivata la quarta stagione è già si parla di farne altre. Ma a cosa deve tutto il suo successo SKAM Italia?

Eva, Martino, Eleonora, Sana, Giovanni, Niccolò, Edoardo: questi sono i nomi dei personaggi a cui sicuramente vi affezionerete di più quando comincerete a vedere SKAM Italia. E perchè, mi chiederete voi? Molto semplice: perchè nonostante abbiano quei nomi, potrebbero essere chiunque. Chiunque di noi. Chiunque abbiamo incrociato almeno una volta nella vita. O chi siamo – oppure siamo stati – ogni giorno, quando passeggiamo, andiamo a trovare gli amici o andiamo a scuola.

Questa la grande forza – fatta di cruda bellezza – di SKAM Italia, webserie italiana creata da Ludovico Bressegato e prodotta da TIM Vision nelle prime tre stagioni e con l’aiuto di Netflix è arrivata anche da poco – lo scorso 15 maggio – la quarta. Tutti ne parlano: il cast è giovane e pieno di talenti, le storie coinvolgenti ed estremamente reali e soprattutto, niente banali stereotipi. Quante volte ci è capitato infatti di guardare una serie tv e dire “Quel personaggio è il classico bullo stereotipato” o di non amare particolarmente come stessero rappresentando temi delicati come l’omosessualità, la fede, il femminismo. Forse fin troppe.

Ma con SKAM Italia è diverso, perchè ogni personaggio non sembra essere messo lì per rappresentare un’intera categoria. Non nasce per spiegarci come necessariamente deve funzionare un certo aspetto della società. No, quelli di SKAM sono piuttosto personaggi reali, persone, anzi, che magari abbiamo appena incontrato per la strada, o nelle quali ci rispecchiamo per quella cosa che abbiamo fatto quel giorno non troppo lontano.

La serie riprende il franchise di Skam, serie norvegese del 2015 e riproposta in diverse parti del mondo, tra cui appunto Italia, Francia, Germania, USA, Spagna e Belgio.

Il trailer della quarta stagione di SKAM Italia, disponibile dal 15 maggio 2020

La trama di SKAM Italia

La serie SKAM Italia è ad oggi composta da 4 stagioni: la prima e la terza di 11 episodi, mentre la seconda e la quarta di 10 episodi totali. La particolarità della serie sta nel fatto che gli episodi sono accompagnati da contenuti extra, pubblicati quotidianamente sul sito web ufficiale, come delle clip e alcuni messaggi dal punto di vista del protagonista della stagione (che potete trovare sul profilo instagram ufficiale).

Questo fatta eccezione per la quarta stagione, in cui non ci sono più clip giornaliere e i contenuti extra quotidiani, dal momento che tutti i 10 episodi sono stati pubblicati dal 15 maggio 2020 in piena emergenza COVID-19 (e quindi ciò non rifletterebbe il realismo degli eventi narrati).

Ogni stagione è appunto dedicata a un personaggio in particolare: la prima al personaggio di Eva, la seconda a quello di Martino, la terza al personaggio di Eleonora e la quarta a quello di Sana.

Prima stagione (2018)

Eva (Ludovica Martino), studentessa del Liceo J.F. Kennedy di Roma, si trasferisce dalla succursale alla sede centrale. E’ una ragazza timida e un po’ insicura: i suoi unici compagni sono il fidanzato Giovanni (Ludovico Tersigni) il suo migliore amico Martino. Nel corso della prima stagione, Eva vive un percorso travagliato fatto di gelosie, dubbi, incertezze e sensi di colpa, ma scoprirà anche la vera amicizia e le sue esperienze la faranno maturare e le permetteranno di prendere importanti decisioni fondamentali per la sua crescita personale.

Ecco i titoli degli episodi della prima stagione:

Sembri una pu***na;

Sei uno str***o

Una festa a cui nessuno ti vuole

Il tuo ragazzo lo sa che ci scriviamo?

Cosa ti eccita?

Laura mi ha detto tutto

Ho fatto un casino

Lo sanno tutti a scuola

Se vi faccio a tutti schifo

Perché mi hai fatto una cosa del genere?

Una scelta stupida

Seconda stagione (2018)

La seconda stagione è interamente basata su Martino (Federico Cesari), il migliore amico di Eva, un ragazzo all’apparenza estroverso e spensierato. Dietro la sua facciata spiritosa e vivace però, si celano i timori per la scoperta della sua sessualità: non prova infatti alcun interesse per le ragazze ed è segretamente innamorato di un suo caro amico, Giovanni.

Durante la seconda stagione, il suo percorso verrà segnato dall’incontro con Niccolò (Rocco Fasano), un ragazzo poco più grande di lui che gli farà scoprire il valore e il significato dell’amore nonostante i tutti i problemi che nasceranno ma che cercheranno, poi, di affrontare insieme un passo alla volta.

Ecco i titoli degli episodi della seconda stagione:

Non ti ho mai visto

Nessun risultato

Virilità

Trattenere il respiro

L’ultimo uomo sulla terra

City-Real

Il mago dell’amore

Buon viaggio

Follie

Minuto per minuto

Terza Stagione (2019)

La terza stagione si concentra sulla bella e spigliata Eleonora (Benedetta Gargari). Trasferitasi al Kennedy da un altro liceo a metà del terzo anno, appare come una ragazza intelligente e molto matura, anche se nel privato è in realtà molto fragile, riservata e chiusa, anche per via delle sue esperienze: vive infatti praticamente sola insieme al fratello maggiore Filippo a causa di una quasi totale assenza dei genitori nelle loro vite.

Fin dall’inizio della serie conosce Edoardo (Giancarlo Commare), il ragazzo più popolare del Kennedy, che affronterà in difesa di un’amica, gesto che lo porterà a interessarsi a lei. Sebbene si dimostri totalmente immune ai suoi continui tentativi di conquistarla, Eleonora è in realtà attratta da lui al punto da arrivare a ricambiarne i sentimenti, innamorandosene. Ma i due dovranno affrontare situazioni molto difficili e che metteranno il loro amore a dura prova.

Ecco i titoli degli episodi della terza stagione:

Esci con me

Sei tu

Digli che torno domani

E’ per questo che non mi piaci

Non ti farò mai del male

Basta

Fratelli

Ops

Febbre

Dimmelo anche tu

Tre, due, uno

Quarta Stagione (2020)

La quarta stagione si concentra invece sul personaggio di Sana (Beatrice Bruschi), ragazza italo-tunisina diretta, schietta e senza peli sulla lingua. Musulmana praticante, per questo, giudicata, schernita e spesso discriminata, vive la fede con devozione ma senza rinunciare, nei suoi limiti, allo svago e al divertimento. Si innamorerà di un ragazzo di nome Malik, ma dopo aver scoperto che il ragazzo ha smesso di praticare la fede musulmana tenterà in tutti i modi di reprimere i sentimenti che prova per lui, tuttavia senza successo e finendo per cedervi e accettarli. Nel mentre affronterà un difficile periodo di grande frustrazione, dovuta al suo sentirsi totalmente incompresa dalla società che la circonda e dai suoi stessi amici.

Ecco i titoli degli episodi della quarta stagione:

Italiana

Mykonos

Peccato

Eclissi totale

Maschi alfa

L’amichetta tua

Domande stupide

Le sfigate

Chiudi gli occhi

Insieme

Il cast di SKAM Italia

Come abbiamo potuto vedere, il cast di SKAM Italia è formato da una variegata rosa di giovanissimi talenti, molti dei quali alle prese con una delle loro prime esperienze lavorative. A distinguersi, sicuramente Ludovica Martino, interprete di Eva, già comparsa nelle serie Don Matteo e Che dio ci Aiuti; Federico Cesari, interprete di Martino, è comparso in Don Matteo ed ha recentemente recitato nella miniserie “La Guerra è finita” di Michele Soavi; Benedetta Gargari, che presta il suo volto ad Eleonora, ha cominciato a lavorare molto giovane nel mondo del cinema e delle pubblicità, comparendo in diverse serie TV; infine, Rocco Fasano, molto amato dai fan, è un attore e modello ed è stato protagonista anche di diversi video musicali.

La colonna sonora di SKAM Italia

Un aspetto estremamente interessante e seguito di questa serie TV è sicuramente la bellissima e coinvolgente colonna sonora: brani di ogni genere che riescono a far innamorare qualsiasi generazione. Si va da Lorde, Ghali, Sia (con la famigerata Chandelier), Baby K, Cesare Cremonini (con Buon Viaggio) ai Maroon 5, Gianna Nannini e Lady Gaga (con la sua Million Reasons), passando per moltissimi altri artisti famosi, come Renato Zero, Fabri Fibra, Billie Eilish (con la sua When the party is over) e i Florence and the Machine.

Grande spazio viene dato naturalmente anche ad artisti emergenti italiani, come Myss Keta, Gazzelle, Elettra Lamborghini e Deka.

La hit Pem Pem di Elettra Lamborghini è nella quarta stagione di SKAM Italia

Artisti italiani e internazionali, uniti per creare atmosfere perfette e scene che faremo fatica a dimenticare.

Questi erano tutti i motivi che dovrebbero spingervi a guardare questa serie. Lo state già facendo o avete intenzione di cominciarla presto? Fatemi sapere nei commenti!