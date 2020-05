Uno dei film più misteriosi attesi in questo strambo 2020 è Tenet di Christopher Nolan, del quale è stato svelato il secondo trailer proprio nelle ultime ore. Eppure, nemmeno con questa seconda presentazione siamo in grado di capire la trama e il tema del film.

Il mistero che accompagna Tenet continua a crescere, tra chi crede possa essere la continuazione di Inception e chi invece pensa sia qualcosa di assolutamente diverso. Dopo aver visto il primo trailer che presentava il personaggio di John David Washington, ecco che arriva il secondo…

Ma cosa ci rivela di nuovo sul film Tenet?

Analisi del secondo trailer di Tenet

Nel secondo trailer di Tenet le informazioni sono senz’altro tante, cerchiamo di dar loro un senso.

Il primo indizio ci viene già dal titolo, Tenet. Si tratta di un palindromo, ossia una parola che risulta essere uguale anche se letta al contrario, ossia da destra verso sinistra.

Nel trailer di Tenet, ad un certo punto viene detto chiaramente, non si tratta di viaggi nel tempo, ma di “inversione”, questa la parola usata. Nelle immagini infatti ci vengono mostrate scene che quasi si riavvolgono su loro stesse, proiettili che tornano alla pistola, invece che partire da questa e così via.

Sin dal titolo quindi possiamo trovare una tematica che parla di ciclicità del tempo, di eventi futuri che però possiamo modificare.

In poche parole, lo stile di Tenet rientra alla perfezione nella tipologia filmica amata da Nolan, che ha trattato temi simili anche in film come Memento e il già citato Inception.

Come se non bastasse, il secondo trailer di Tenet è stato pubblicato in anteprima su Fortnite, nella modalità Party Royale. La data d’uscita del film, negli Stati Uniti, è fissata per il 14 luglio, mentre non sappiamo ancora quando arriverà qui in Italia.

Cosa ne pensi di questo secondo trailer? Hai qualche teoria sulla trama del film?