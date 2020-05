After Hours di The Weekend, pieno di synth che ricordano gli anni ’80, è sicuramente uno degli album migliori del 2020. Lo hai già prenotato?

Il cantante canadese ha già incluso nel suo progetto discografico 2 successi che sono balzati in prima posizione nelle classifiche di vendita (“Heartless” e “Blinding Lights“) e a breve potrebbe piazzarne un 3 dato che “In Your Eyes” è stato rilasciato non molto tempo fa e ha tutte le carte in regola per sfondare – in particolare ora, dato che Doja Cat si è unita a The Weeknd per la produzione di una versione remix.

Dopo che Abel ha dato il significato alla canzone cantando di un amore che sta scomparendo davanti ai suoi occhi, la regina di “Say So” ha deciso di dare il suo contributo al testo della traccia.

“Non ho mai mentito quando ho pianto per te e so che anche tu hai pianto per me”, dice la cantante.

Doja quindi inizia a rappare. “Un giorno ti sto dando spazio e il giorno dopo mi stai girando le spalle” critica. “Non riesco a smettere di fissarti, è come se avessi dimenticato che fissare una persona sia poco cortese.”

The Weeknd nella cover di After Hours.

In un’era di remix creati giusto per fare scena, questa combinazione ha davvero senso – e porta una prospettiva femminile luccicante nel mondo oscuro e cupo di The Weeknd. Non essere troppo sorpreso se “In Your Eyes” balzerà in testa alle classifiche di vendita nelle prossime settimane.

Ascolta il remix di Doja qui sopra e facci sapere cosa ne pensi.

