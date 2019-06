Un tormentone estivo dal sapore retrò, quello presentato da Bianca Atzei con “La mia bocca”, e in rotazione radiofonica dal 21 giugno. Un sound che ci avvicina alle canzoni italiane degli anni ’60 su un testo fresco ed immediato.

“La mia bocca” è stata scritta da Bianca Atzei insieme ad Antonio Marcucci, chitarrista e co – produttore dei Tiromancino, e mixata da Alessio Asilo.

Significato del testo de “La mia bocca”

Con la canzone “La mia bocca“, Bianca Atzei canta dell’inizio di un’amore, o forse meglio dire di un’infatuazione dal sapore estivo.

L’ossessione sognante di una persona che non riesce a togliersi dalla mente qualcuno, ed in particolar modo i dettagli di quest’ultima come può essere la sensuale bocca.

Come sempre Bianca Atzei riesce a portare la sensualità della sua voce graffiante in ogni singola frase, rendendo la canzone molto orecchiabile e sognante.

La mia bocca- Analisi del video molto deludente

Per il video ufficiale de “La mia bocca” di Bianca Atzei si poteva fare davvero molto di più; scegliere di cavalcare, ad esempio, questa nota retrò, regalando una serie di immagini d’altri tempi, o comunque, scegliere qualcosa di più divertente e colorato.

E invece, niente… la noia. Toni sfocati e pastello per scene che si dividono tra un appartamento di lusso (super moderno) e una asettica spiaggia.

Più che il video per una hit estiva, sembra una pubblicità di design d’interni. Video privo di qualsiasi originalità e attrattiva. Purtroppo per me è totalmente bocciato.

La mia bocca – Testo di Bianca Atzei

Non darmi mai per scontata

Tu sai che questo non è

Il modo migliore, credimi

Per stare con me

Ho avuto momenti difficili

E anche per questo vorrei

Giorni ispirati e romantici

Dove sei, quel che sei.

Avrai bisogno di me

E continuerai a ripeterti

Di non pensare alla mia bocca

Da cui non sai più riprenderti.

Sei un uomo pieno di fascino (Oh yeah)

Puoi avere quello che vuoi

Ma non sarà così facile

Entrare nei sogni miei

Sogni miei.

Avrai bisogno di me

E continuerai a ripeterti

Di non pensare alla mia bocca

Da cui non sai più riprenderti.

Se mi tradirai

Come un pensiero svanirò

E anche se mi cercherai

Mai più ritornerò.

Avrai bisogno di me

E continuerai a ripeterti

Di non pensare alla mia bocca

Da cui non sai più riprenderti

Di non pensare alla mia bocca

Da cui non sai più difenderti.