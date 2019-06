Con Birds assistiamo ad una collaborazione magnifica, quella tra gli Imagine Dragons e la nostra amata Elisa, l’artista che viene definita come la cantante italiana più conosciuta a livello internazionale.

Il singolo Birds è davvero molto bello, con una melodia che sin dai primi secondi è da brividi, e lo diventa ancora di più con la voce di Elisa e in particolare con l’intenso ritornello.

Il significato del testo di Birds

Con Birds le emozioni sono assicurate anche dalle parole che compongono il testo. La canzone parla della fine di un amore, in particolar modo è una riflessione sui ricordi sbiaditi e lontani di una storia arrivata al capolinea.

Gli Imagine Dragons ed Elisa cantano così l’amore che sfiorisce associandolo all’immagine del volo degli uccelli migratori, da qui il titolo “Birds“… uccelli.

Un momento di particolare successo per Elisa, che ha annunciato un nuovo album dal titolo “Secret Diaries” dove tornerà a cantare unicamente in inglese e che la porterà verso un nuovo grande tour.

Birds – Testo degli Imagine Dragons ft Elisa

Two hearts, one valve

Pumpin’ the blood, we were the flood

We were the body and

Two lives, one life

Stickin’ it out, lettin’ you down

Makin’ it right



Seasons, they will change

Life will make you grow

Dreams will make you cry, cry, cry

Everything is temporary

Everything will slide

Love will never die, die, die



I know that

Ooh, birds fly in different direction

Ooh, I hope to see you again



Sunsets, sunrises

Livin’ the dream, watchin’ the leaves

Changin’ the seasons

Some nights I think of you

Relivin’ the past, wishin’ it’d last

Wishin’ and dreamin’



Seasons, they will change

Life will make you grow

Death can make you hard, hard, hard

Everything is temporary

Everything will slide

Love will never die, die, die



I know that

Ooh, birds fly in different direction

Ooh, I hope to see you again

Ooh, birds fly in different direction

Ooh, so fly high, so fly high



When the moon is lookin’ dark

Shine that light up for your ground

I’m flyin’ up to let you see

That the shadow cast is me



I know that

Ooh, birds fly in different direction

Ooh, I hope to see you again

Ooh, birds fly in different direction

Ooh, so fly high, so fly high

Ooh, so fly high, so fly high

Ooh, so fly high, so fly high

Traduzione di Birds

Due cuori, una valvola

Pompando il sangue, eravamo l’inondazione

Eravamo il corpo e

Due vite, una vita

Attaccati, lasciati andare

Aggiustando le cose



Le stagioni cambieranno

La vita ti farà crescere

I sogni ti faranno piangere, piangere, piangere

Tutto è temporaneo

Tutto passerà

L’amore non morirà mai



So che

gli uccelli volano in ogni direzione

spero di vederti ancora



Tramonti, albe

Vivendo il sogno, osservando le foglie

Cambiando le stagioni

Alcune notti ti penso

Rivivo il passato, vorrei fosse durato

Desidero e sogno



Le stagioni cambieranno

La vita ti farà crescere

La morte può renderti duro, duro, duro

Tutto è temporaneo

Tutto cambierà

L’amore non morirà mai



So che

gli uccelli volano in ogni direzione

spero di rivederti

gli uccelli volano in ogni direzione

volano così in alto, così in alto



Quando la luna ha un aspetto buio

fa splendere la sua luce per la tua terra

sto volando in alto per farti vedere

che la forma dell’ombra è la mia



So che

gli uccelli volano in ogni direzione

spero di rivederti

gli uccelli volano in ogni direzione

volano così in alto, così in alto

volano così in alto, così in alto

volano così in alto, così in alto