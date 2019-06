Il ritorno dei Modà è segnato dal singolo “Quel sorriso in volto“, che apre le strade all’arrivo del nuovo album di inediti, atteso per l’autunno.

Dal 21 giugno in rotazione radiofonica, “Quel sorriso in volto” è una canzone che racconta una storia vera, una versione più realistica dell’amore, con momenti indubbiamente dolci, ma anche amari.

Rese note anche le date per il tour del gruppo capitanato da Kekko Silvestre, che prenderà il via dal 2 dicembre da Bologna.

Quel sorriso in volto: il significato del testo

Un testo intenso, che letto senza musica ci riporta quasi le immagini dettagliate di un vero e proprio film. I protagonisti di “Quel sorriso in volto” sono due giovani sposi, che vedono modificare il proprio amore, tra ricordi pieni di spensieratezza del passato, e un presente dove la comunicazione tra di loro è interrotta.

Un testo molto originale, che pare sia stato ispirato da una storia vera, e che riporta un sacco di immagini molto belle e significative.

Lo stile, immediatamente riconoscibile, e la voce di Kekko, accompagnano alla perfezione il sentimento di nostalgia che permea tutto il brano.

Quel sorriso in volto – Testo dei Modà

Erano sposati solo da due ore e non parlavano

lei sudava sotto tutti quegli strati del suo abito

lui guidava sguardo fisso sull’asfalto la sua Cadillac

con Las Vegas alle spalle ed una meta ancora incognita

Si diceva che eran pazzi

e si baciavano sui metrò

per poi litigare ancora e darsi un altro abbraccio

ignoravano la gente

che rideva sempre un po’

quando si vestivano da sposi un giorno si e uno no

quando lei piangeva

e lui cantava un pezzo malinconico

stranamente le tornava all’improvviso come sempre

quel sorriso in volto

Fermi ai bordi della strada lui insultava la sua Cadillac

lei si allontanava in abito da sposa dalla macchina

“amore mio dove stai andando”

la rincorse e l’abbracciò

poi la prese in braccio e proseguì verso il deserto

chi li ha visti allontanarsi

è un camionista di New York

disse che quell’uomo strano le parlava e invece no

di sicuro le cantava quel suo pezzo malinconico

disse infatti che la donna lo guardava stranamente

col sorriso in volto

E ignoravano la gente

che rideva sempre un po’

quando si vestivano da sposi un giorno si e uno no

quando lei piangeva

e lui cantava un pezzo malinconico

stranamente le tornava all’improvviso come sempre

quel sorriso in volto

stranamente le tornava all’improvviso come sempre

quel sorriso in volto