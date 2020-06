Camila Cabello ha pubblicato il video del brano “First Man” che vi lascerà non poco emozionati.

In occasione della Festa del Papà tenutasi in America, la cantante Camila Cabello non ha voluto scrivere un semplice post dedicato al padre ma ha voluto omaggiarlo con un video davvero speciale. Si tratta del video ufficiale del brano “First Man”, scritto proprio per il padre Alejandro.

Nel video ufficiale si intrecciano immagini della cantante da piccola, già allora sempre sorridente e con la voglia di intrattenere con un microfono in mano anche tra le mura domestiche, a quelle di Camila oggi che con le lacrime agli occhi si rivolge al padre: “So che resterai alzato ad aspettarmi / Mi hai stretta così forte / Ora qualcun altro può farlo / Ma tu sei stato il primo uomo che mi abbia mai amata”.

Alejandro, oltre che nelle registrazioni, farà una comparsa anche sul finale quando si ritroverà proprio accanto alla figlia a guardare le immagini su un televisore.

Camila Cabello e il padre nel video di First Man

La cantante per annunciare l’uscita del video di “First Man” ha speso anche un minuto per scrivere due parole proprio in occasione della Festa del Papà:

“Grazie per amarmi, in modo incondizionato e costantemente. Non importa se fallisco o se eccello, tu mi vuoi bene ma vuoi semplicemente bene a me, senza che io debba fare o essere qualcos’altro oltre che me stessa. Grazie, infinitamente, di tutto. Grazie per avermi mostrato cos’è l’amore e per mostrarmi come essere amata. Grazie per essere il mio eroe”

Il brano, che racconta il rapporto tra i due, è la traccia che chiude l’album “Romance” e che Camila ha avuto modo di eseguire sul palco dei Grammy Awards, in un emozionante performance dedicata al padre seduto in prima fila.

Camila Cabello si esibisce con “First Man” ai Grammy Awards