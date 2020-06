Il 31 luglio esce l’ultimo album della cantautrice vincitrice di sette Grammy Alanis Morrissette dal titolo “Such Pretty Forks In The Road”.

A distanza di otto anni dalla sua ultima fatica discografica “Havoc and Bright Lights”, l’artista statunitense ha pubblicato il primo singolo estratto dal nuovo lavoro “Reasons I Drink” il 3 dicembre scorso, riscontrando un buon seguito. La canzone ha anticipato l’uscita di un nuovo disco. Questa sarebbe dovuta uscire il 1º maggio 2020, ma poi è stata rimandata a causa della pandemia COVID-19. In seguito altri due singoli sono stati resi pubblici: “Smiling”, scritto insieme a Michael Farrell e prodotto da Alex Hope, e “Diagnosis”.

Alanis Morissette ha anche annunciato che il tour europeo previsto per quest’anno sarà posticipato all’anno prossimo a causa dell’emergenza sanitaria che sta interessando tutto il mondo. La data italiana del 15 ottobre 2020 è stata riprogrammata all’8 novembre 2021. Ad aprire il suo concerto ci sarà Liz Phair, anch’essa in uscita quest’anno con un nuovo album dal titolo “Soberish”.

Il 26 giugno, inoltre, uscirà una versione deluxe in digitale di “Jagged Little Pill“, il disco che ha permesso all’artista di raggiungere un successo planetario. Alle tredici famosissime tracce originariamente contenute nell’album prodotto da Glen Ballard, si aggiungerà un nuovo disco in acustico registrato durante performance live che Alanis ha tenuto allo Shepherd’s Bush di Londra lo scorso marzo.

L’edizione deluxe è stata programmata per festeggiare i 25 anni dall’uscita di “Jagged Little Pill” compiuti lo scorso 13 giugno. Di recente è stato certificato per la diciassettesima volta che questo eccezionale e fortunato disco ha raggiunto lo status “Disco di Platino” da parte della Recording Industry Association of America, vendendo oltre 33 milioni di copie nel mondo e diventando il sedicesimo album più venduto negli Stati Uniti. Una notizia che riempie d’orgoglio l’artista statunitense molto apprezzata per la sua arte in tutto il mondo.