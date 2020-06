Amanti del cinema, dopo quasi 4 mesi di stop è tempo per noi appassionati del grande schermo di tornare in sala a vedere i nostri amati film, ecco quindi tutti i film che saranno al cinema nel mese di luglio 2020. Anche se non tantissimi, i generi sono tanti e per tutti i gusti!

Quest’anno per le sale cinematografiche la vita è stata particolarmente difficile. Dopo la chiusura di tutti i posti che potessero creare assembramenti, cinema inclusi, ad inizio marzo, per via della pandemia dovuta al coronavirus, la riapertura è avvenuta soltanto qualche giorno fa, ma con diverse regole da dover osservare per garantire la sicurezza e la salute di spettatori e dipendenti.

Bene, è giunto il momento di tornare a rivedere i nostri amati film al cinema, e soprattutto di fare la nostra parte per aiutare la ripresa del settore che dopo questa terribile crisi è praticamente in ginocchio. Quindi, pronti a prendere appunti? Ecco tutti i film che troveremo in sala a partire dal primo giorno di luglio.

Il film in uscita al cinema il 1 luglio 2020

Bombshell – La Voce dello Scandalo

Uno dei primi film attesi del mese di luglio è di sicuro Bombshell – La Voce dello Scandalo, un cast incerdibile per una storia biografica e drammatica che parla dei fatti realmente accaduti a Roger Ailey, potente capo di Fox News licenziato perché accusato di molestie sessuali da diverse donne coraggiose che hanno avuto la forza di denunciare e smascherare lo scandalo.

Il film diretto da Jay Roach ha un cast da paura, con protagoniste Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie insieme a Kate McKinnon e Allison Janney.

Un Figlio di Nome Erasmus

Una commedia che ci aiuterà a lasciarci alle spalle i momenti difficili appena passati e a farci viaggiare con la mente, il primo luglio un nuovo film è in arrivo, la commedia Un Figlio di Nome Erasmus.

La storia racconta di 4 amici quarantenni che, distanza di 20 anni tornano a Lisbona dove da giovani hanno fatto l’Erasmus e scoprono che una vecchia amica in comune ha un figlio, e uno di loro è il padre. I protagonisti sono Jacopo, che lavora in una multinazionale, Ascanio che è una guida alpina, Enrico che è un architetto e infine Pietro, un manager artistico. Il viaggio si trasforemerà in un’avventura inaspettata.

Il film, diretto da Albero Ferrari ha come interpreti gli attori Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Daniele Liotti, Ricky Memphis e Carol Alt.

Il Principe Dimenticato

Se cerchi un film adatto a tutta la famiglia, che quindi possa interessare sia i grandi che i piccini, la scelta giusta è Il Principe Dimenticato. La trama del film parla di Djibi, il padre di Sofia, uomo separato che dedica tutta la vita per la sua bambina. Quando Sofia cresce suo padre fa di tutto per riuscire a restare per sempre il suo eroe, ma non si può fermare la vita che prende il volo…

Il film, diretto da Michel Hazanavicius. Con Omar Sy, conosciuto per il successo di Quasi Amici. François Damiens, Bérénice Bejo, Théo Hellermann, Oudesh Rughooputh.

Qua la Zampa 2 – Un amico è per sempre

I protagoisti di Qua La Zampa 2

La continuazione della storia del cane Bailey, che dalla sua posizione osserva la vita dei suoi padroni, Ethan che vive con la moglie Hanna e con Gloria, la giovane vedova del figlio di lei che ha una bambina piccola di nome CJ.

Bailey sente nell’aria che qualcosa non va, fino a quando Gloria decide di andare via portando con sé la bambina, sarà allora che Bailey avrà il compito di proteggere CJ.

Il film è diretto da Gail Mancuso. Il cast è composto da Betty Gilpin, Dennis Quaid, Abby Ryder Fortson, Josh Gad, Kathryn Prescott.

La Sfida delle Mogli

Le protagoniste de La Sfida delle Mogli

Un’altra commedia aprirà il mese di luglio al cinema, si tratta del film inglese La Sfida delle Mogli, un film corale al femminile che sorprende e diverte. Le protagoniste sono Kate e Lisa, due donne molto diverse, ma accomunate, a tante altre, per essere le mogli di soldati in missione in Afghanistan. Quello che le unirà sarà il progetto di un coro che attirerà l’attenzione della stampa locale…

Film diretto da Peter Cattaneo. Nel cast troviamo i nomi di Sharon Horgan, Kristin Scott Thomas, Teresa Mahoney, Jason Flemyng, Amy James-Kelly.

Film in uscita il 2 luglio 2020

La Volta Buona

I protagonisti de La Volta Buona

Il protagonista del film si chiama Bartolomeo, un uomo che ha il vizio del gioco che gli ha procurato non pochi problemi nella vita. Ogni giorno Bartolomeo è alla ricerca della “volta buona”, l’evento fortunato che potrebbe cambiargli per sempre la vita, ma differentemente da quanto si aspetta, il cambiamento arriverà sotto i panni di un ragazzino uruguaiano di nome Pablito…

Il film, diretto dal regista Vincenzo Marra, ha tra i suoi interpreti Massimo Ghini, Ramiro Garcia, Max Tortora, Francesco Montanari, Gioia Spaziani.

Film in uscita al cinema il 9 luglio

Vulnerabili

I protagonisti di Vulnerabili

Se avete voglia di un film francese dove i destini di tre personaggi si intrecciano in modo intimo ma anche violento, Vulnerabili è la scelta giusta. I protagonisti, che vivono storie apparentemente diverse, sono uniti dal fil rouge dello scontro generazionale tra padri e figli.

Vedremo così Josephine e Tomas, sposini apparentemente felici; Melanie, una giovane studentessa rimasta incinta di un professore universitario; e una donna abbandonata in un ospedale psichiatrico dopo che il marito l’ha abbandonata per un’altra.

Il film, diretto da Gilles Bourdos, ha tra i suoi interpreti Alice Isaaz, Suzanne Clément, Vincent Rottiers, Pauline Etienne, Frédéric Pierrot.

Al cinema dal 22 luglio 2020

Onward – Oltre la Magia

Dopo essere uscito su alcune piattaforme streaming durante il lockdown, finalmente Onward arriva anche nelle sale cinematografiche. Il film d’animazione ha come protagonista un paritcolare elfo, Ian, cresciuto senza padre, ha la possibilità per il suo sedicesimo compleanno di farlo tornare in vita per 24 ore grazie ad una magia.

Una storia semplice ma dal sicuro impatto emotivo, che sicuramente saprà commuovere i più grandi e divertire i più piccini. Assolutamente da non perdere.

Il film, diretto da Dan Scanlon prevede nel cast di voci italiane la partecipazione di Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Raul Cremona, David Parenzo e Chris Pratt.

Film al cinema dal 30 luglio 2020

Un’Intima Convinzione

La protagonista di Un’intima Convinzione

Un titolo che suggerisce il senso della trama. Un’Intima Convinzione è un film che ha protagonista Nora, una donna che ha partecipato al processo di Jacques Viguier, accusato dell’omicidio di sua moglie, ma che lei crede totalmente innocente. Nora farà di tutto per far ricevere all’uomo una buona difesa nella ripresa del processo.

Il film è diretto dal regista Antoine Raimbault e ha nel cast gli attori Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas, Philippe Uchan e Jean Benguigui.

Un Lungo Viaggio Nella Notte

Film drammatico cinese, Un Lungo Viggio Nella Notte, una storia che ha come protagonista Luo Hongwu, un uomo che torna nella sua città natale dopo lunghi anni di assenza. Man mano riaffiorano ricordi del suo passato, un crimine, una donna amata senza nome… tutto porterà a sconvolgenti rivelazioni.

Il film, diretto da Gan Bi ha tra i suoi attori Wei Tang, Sylvia Chang, Meng Li, Jue Huang, Yongzhong Chen.

E tu quale film pensi di andare a vedere a luglio al cinema? Quale attira la tua attenzione? Ne vedrai uno o più di uno perché il cinema ti è mancato molto? Facci sapere lasciando un commento alla fine dell’articolo!