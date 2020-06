In arrivo sulla piattaforma di Disney+ il musical “Hamilton”. Ecco il trailer.

Disney+ vi trasporterà direttamente a Broadway dove potrete godere della visione del musical “Hamilton”. A partire dal 3 Luglio sarà infatti disponibile sulla piattaforma.

Diretto da Thomas Kail, il film musical porterà sullo schermo l’intero spettacolo registrato in tre diverse occasioni. Il regista ha unito le esibizioni delle tre repliche e le ha editate in modo che risultasse lineare e fluido proprio come se ci trovassimo seduti in platea.

“Un’opera che trabocca di passione e apre al dialogo e alla necessità di affrontare il passato per guardare al futuro” con queste parole è stato presentato il trailer ufficiale.

Lin-Manuel Miranda, protagonista e creatore del musical che narra la storia di uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, Alexander Hamilton, ha invece espresso le sue congratulazioni al regista che ha ringraziato per l’incredibile lavoro svolto.

“Sono così fiero di come Kail abbia portato Hamilton sullo schermo. E sono così grato alla Disney per aver anticipato l’uscita proprio nel weekend del 4 Luglio. Siamo stati in grado di renderlo possibile, dopo così tante richieste da parte dei fan, e sono felice di questo. Non vedo l’ora che lo vediate”

Lil-Manuel Miranda e il cast di Hamilton

La Disney ha cambiato i suoi piani proprio per la situazione che il mondo sta affrontando. “Hamilton” sarebbe infatti dovuto arrivare nei cinema nel 2021, così era stato inizialmente dichiarato. Tuttavia, forse per cercare di allietare lo spirito delle persone già fortemente colpito dai recenti avvenimenti, la data è stata anticipata e il musical arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ in tutto il mondo la prossima settimana.

Proprio in previsione di questo è stata presa la decisione di togliere la possibilità di godere della prova gratuita di una settimana, sperando che l’arrivo di uno dei musical più famosi e premiati al mondo possa spingere le persone, molte delle quali magari impossibilitati ad assistere dal vivo allo spettacolo, ad abbonarsi alla piattaforma. Riusciranno nel loro intento?

È indubbio che milioni di persone stiano attendendo con ansia l’arrivo di “Hamilton”, staremo a vedere se il riscontro sarà quello desiderato anche dai piani alti della Disney.

Trailer ufficiale di “Hamilton”, in arrivo su Disney+