Dal Comic-con di San Diego ci arrivano tante news su Black Widow della Marvel, in primis l’ufficialità delle voci che giravano sulla realizzazione del film dedicato alla Vedova Nera, e il periodo temporale in cui sarà ambientata la trama.

Black Widow: quando sarà ambientato?

Dopo che il destino di Natasha Romanoff è stato rivelato in Avengers: Endgame, ci si aspettava che il film Black Widow del prossimo anno sarebbe stato ambientato in un tempo precedente, ma nessuno aveva confermato questa cosa.



Al Comic-Con di San Diego, i Marvel Studios hanno rivelato che il film si svolgerà tra gli eventi di Capitan America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War.

La storia aiuterà a capire ancora meglio la storia di Vedova Nera, andando a raccontare momenti ancora poco esplorati della storia.

Cosa accadrà nel film Black Widow?

In Avengers: Endgame sappiamo che Vedova Nera ha scelto di sacrificare la sua vita per salvare l’universo; Il film Black Widow servirà proprio per comprendere fino in fondo il perché della scelta fatta da Natasha Romanoff.

Come ha raccontato l’attore David Harbour, che sarà presente nel film accanto a Scarlett Johansson:

Potrete tornare un po’ indietro nel tempo insieme a Black Widow, e affrontare gli eventi precedenti. Conoscerete già quelli di Avengers: Endgame, così potrete capire come lei è arrivata a quel punto e cosa l’abbia spinta a fare la sua importante scelta.

Altra news molto importante è che il film sarà ambientato a Budapest, quindi sapremo molto di più anche su questa città, e su come la storia le sia particolarmente legata.

Data di unscita e Cast di Black Widow

Il film, che sarà diretto dal regista Cate Shortland, oltre alla protagonista interpretata da Scarlett Johansson, vedrà la partecipazione del già citato David Harbour nel ruolo di Alexei, poi Florence Pugh nel ruolo di Yelena, Rachel Weisz in quelli di Melina e O.T. Fagbenle nel ruolo di Mason.

La data duscita del film è prevista per 1 maggio 2020.