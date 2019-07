La città incantata (Spirited Away) Vincitore del premio Oscar al miglior film d’animazione nel 2003, La città incantata o Spirited Away ha incantato il pubblico con la sua animazione e la bellissima storia raccontata. Francamente è un crimine che ancora nessuno stia discutendo per fare un bellissimo live action di questa meraviglia! La storia della protagonista Chihiro è incantevole dall’inizio alla fine e al giorno d’oggi, con i bellissimi effetti di cui siamo a disposizione, il suo adattamento potrebbe risultare davvero magico. Vero anche che gli adattamenti anime sono un rischio, in passato molti film ne sono stati la dimostrazione, ma qui stiamo parlando dell’iconico studio Ghibli. Il suo nome basta per convincere qualcuno ad assumersi tutti i rischi!

L’orco Shrek Forse uno dei primi titoli che vi aspettavate, giusto? Per quanto possa sembrare orribile dover poi trasformare degli attori in verdi orchi, Shrek è una storia bellissima che merita un Live Action forse più di chiunque altro, oltre primo film ad aver mai vinto la categoria “Miglior Film d’Animazione” agli Oscar. Il pubblico ama Shrek animato, quindi non c’è alcuna ragione per cui non dovrebbe amarlo anche in forma di Live Action. Draghi, principi, fate e animali parlanti…ci sono tutti gli ingredienti per la riuscita di un Live Action – non Disney – che si rispetti!

Il gigante di Ferro (Iron Giant) Il Gigante di Ferro ha avuto un piccolo cameo in Ready Player One, ed è stato fantastico! Sarebbe sicuramente interessante un live-action con il gigante buono come assoluto protagonista, ma la vera domanda è, può essere possibile? Brad Bird ha garantito che on ha intenzione di fare sequel, anche se Vin Diesel, originale doppiatore del gigante, ha espresso interesse nel tornare a rivestire il suo vecchio ruolo. Warner Bros, c’è davvero bisogno di pensarci?

Una scena di Pokémon: il Film, Metwtwo colpisce ancora (1998) Ora che abbiamo capito che la formula Live Action per i pokémon funziona – grazie al simpaticissimo Pokémon: Detective Pikachu – non ci resta che sperare che venga data una possibilità al primissimo film ispirato all’intera saga: Pokémon: Mewtwo colpisce ancora. Pokémon The First Movie è stato effettivamente appena riproposto in Giappone e completamente rivisitato con la tecnica CGI. Quanto sarebbe bello rivedere le stesse scene ma con attori veri e Pokémon realistici?

Hiccup e il suo drago Sdentato in una scena di Dragon Trainer (How to train your dragon) Dopo Shrek, la saga di Dragon Trainer è decisamente da tenere in alta considerazione per un Live Action…vero Dreamworks? Game Of Thrones ci ha dimostrato che esistono tecnologie così avanzate da creare draghi perfettamente realistici: si può solo immaginare cosa si potrebbe creare con il grande budget di cui Hollywood è a disposizione. E poi, la storia di Hiccup e Sdentato è troppo bella per non essere raccontata anche da attori realistici!