L’uscita di The Eternals è prevista per il 6 Novembre 2020 .

“Sono così emozionata di essere qui! Penso cosa significa far parte dell’Universo Marvel, e cosa significa essere una Eternal, cosa significa far parte di questa famiglia. Abbiamo letto il copione e sappiamo il compito che abbiamo, lavoreremo molto, molto duramente.”

Eternals farà parte della quarta fase Marvel, già annunciata dal sospetto finale di “ Spider-Man: Far From Home ” e che viene dopo la terza fase che si è conclusa con “ Avengers: Endgame “.

Insieme a lei, sono stati annunciati Kumail Nanjiani ( Franklin & Bash ), Salma Hayek ( Frida ), Brian Tyree Henry , Richard Madden ( Game of Thrones , Bodyguard ) , Lauren Ridloff ( The Walking Dead ), Lia McHugh e Don Lee .

A destare grande scalpore, l’annuncio al Comic Con dell’arrivo, previsto per l’anno prossimo, di “ The Eternals “. Alla convention sono stati rivelati cast e data d’uscita , scopriamoli insieme!

